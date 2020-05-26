В Бурятии плохо посчитали животных в лесу

Руководитель «Бурприроды» получил представление прокуратуры





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе бюджетного учреждения «Бурприрода».

«Учреждением проведен государственный мониторинг численности и состояния популяции охотничьих ресурсов на территориях охотничьего хозяйства и государственного заказника «Узколугский» в Бичурском районе. Мониторинг проведен методом зимнего маршрутного учета охотничьих животных. Вопреки законодательству, учет животных осуществлен с нарушениями, не в полном объеме и без соблюдения погодных условий. Это привело к недостоверной оценке численности вида охотничьих ресурсов на территориях охотхозяйства и заказника», - сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор внес руководителю «Бурприроды» представление, которое удовлетворено. Три должностных лица учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: pixabay.com