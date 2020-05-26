В Бурятии рассказали подробности про смерть восьмого пациента с коронавирусом

Мужчина страдал тяжелыми сопутствующими заболеваниями
В Минздраве Бурятии сообщили некоторые подробности об очередной, уже восьмой по счету смерти от коронавируса.
Известно, что умершему мужчине был 61 год. Диагноз ему поставили 3 мая, с 8 мая он находился на лечении в стационаре по ул. Солнечная в Улан-Удэ.
«Пациент страдал тяжелыми сопутствующими заболеваниями: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь 3-й стадии, сахарный диабет. В период госпитализации по поводу новой коронавирусной инфекции у пациента развился повторный рецидивирующий инфаркт миокарда», сообщили в республиканском Иинздраве.
Последние 13 суток мужчина был подключен к аппарату ИВЛ.
Напомним, в Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 1313. Это на 59 больше, чем было в понедельник. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 618 человек. Умерли восемь человек.
Фото: pixabay.com
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