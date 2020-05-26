Проводить отпуска дома или на даче намерены 61% россиян

Это равно пику неодолимого безденежья в кризисный 2008 год и значимо превосходит все 2010-е годы



Летний отдых в этом году россияне планируют провести преимущественно дома - 61%. Каждый третий еще собирается отдыхать на даче или в саду (31%), каждый десятый будет путешествовать по России, посетит другие города и села (11%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представилт данные ежегодного опроса о планах россиян на предстоящий летний сезон.



Доля планирующих отдых за границей снизилась на 9%. по сравнению с прошлым годом и составила 4%. В Крыму и на Черноморском побережье Кавказа планируют отдыхать 5–6% россиян.



Останутся россияне дома в первую очередь из-за нехватки финансов - 36%, на 17%. меньше, чем в прошлом году. Однако едва ли финансовых ограничений в этом году стало меньше. Нынче их затмила вторая причина остаться дома (25%) - коронавирус и сопутствующие ему самоизоляция и закрытые границы. В сумме эти две непреодолимые причины дают 61%, что равно пику (60%) неодолимого безденежья в кризисный 2008 год и значимо превосходит все 2010-е годы, независимо от того, называют их в России кризисными или нет.



В этом году 29% россиян поменяли свои отпускные летние планы, главной причиной перемен они называют пандемию коронавируса - 70%. Желаемыми местами для летнего отдыха россияне традиционно называют заграницу (за пределами бывшего СССР) - 28%, Крым - 28%, а также Черноморское побережье - 24%.



Треть россиян планируют брать отпуск этим летом — 31%. Из них 14% возьмут две недели, месяц в отпуске планируют провести 8% опрошенных, а больше месяца — 6%. Будут отдыхать только в выходные этим летом 19% жителей страны.



Россияне собираются в этом году потратить в среднем 49 500 рублей на одного отдыхающего. По сравнению с прошлым годом прирост в рублевом исчислении планируемых расходов составил 14%. На отпуск 42% наших соотечественников откладывают специально, из этих средств и планируют его оплатить. Также каждый пятый, планирующий отдохнуть не дома, оплатит отпуск из своих текущих средств (22%), а каждый десятый — с премии или подработки (8%).



Планируют обратиться в туристические фирмы для организации своего летнего отдыха 4% россиян, эта доля выше среди тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее (11%).



Ожидания от отдыха этим летом более чем у половины россиян, планирующих отдыхать вне дома, нейтральные. Так, 57% считают, что отдых будет примерно таким же, как в прошлом году. Увеличилась по сравнению с прошлым годом доля тех, кто ожидает, что отпуск будет хуже, чем в прошлом году (29%, плюс 16%. с 2019 года). Считают, что отпуск будет лучше, 9% респондентов.



В прошлом году отдыхали за границей 13% россиян, чаще жители столиц (37%) и городов-миллионников (19%). Допускают, что могут выбрать отдых по России вместо отдыха за рубежом, 55% среди тех, кто был за границей в прошлом году.



Почти половина россиян проводили свой летний отдых на Родине за последние пять лет - 44%, причем 31% - два и более раз. Отдыхавшие в России высоко оценили природу и климат - в среднем 4,42 из 5 баллов; возможность побывать в интересных местах - 4,16; безопасность отдыхающих - 4,03 балла. Наличие доступных развлечений и культурного досуга оценили на 3,83 балла.



Фото: «Номер один»

