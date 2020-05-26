В Бурятии локализован кижингинский очаг коронавируса

Новых заболевших в районе нет
Как сообщила сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, распространение коронавирусной инфекции в Кижингинском районе остановлено.
- На сегодня там нет новых случаев заражения, идет постепенная выписка пациентов, - сказала Евгения Лудупова.
Напомним, первый заболевший в Кижингинском районе появился 27 апреля. Инфекция стала быстро распространяться по району и вышла за его пределы. Так, по состоянию на 20 мая число заразившихся коронавирусной инфекцией из кижингинского очага достигло 197 человек, большая часть из которых составляли жители района. В итоге весь район закрыли на карантин.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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