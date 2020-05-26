В Улан-Удэ на аэродроме «Восточный» дезинфицируют самолеты

Военно-транспортная авиация доставляет в Забайкалье призывников из центральной части России



В Улан-Удэ на аэродроме «Восточный» Восточного военного округа отряды радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проводят санитарную обработку самолетов военно-транспортной авиации, прибывающих из центральной части России, Сибири и Дальнего Востока с призывниками и выпускниками военных учебных центров.



Каждый самолет военно-транспортной авиации, выполнивший посадку на аэродроме «Восточный», проходит тщательную обработку дезинфицирующими растворами ДТС-ГК. Обработке подвергаются посадочные места в салоне самолета, фюзеляж, трап, сообщили в пресс-службе ВВО.



После высадки личного состава из воздушного судна, военные медицинские специалисты проводят обязательную бесконтактную термометрию каждого военнослужащего.



Всего специалисты РХБ защиты планируют обработать около 20 воздушных судов. Помимо этого, проводятся мероприятия по дезинфекции автомобильного транспорта, перевозящего личный состав.

Для выполнения дезинфекции на аэродромах привлечено 10 военнослужащих, задействовано две единицы специальной техники. Ежедневно применяется свыше 400 литров дезинфицирующего средства ДТС-ГК.



Фото: structure.mil.ru

