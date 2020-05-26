На Бурятию обрушатся пыльные бури, снег и град

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды





По информации Бурятского гидрометцентра, во второй половине дня 27 мая смещение активного атмосферного фронта вызовет усиление северо-западного ветра до 24 м/с, местами шквалы до 28 м/с. Прогнозируются пыльные бури, дождь, грозы, возможен град, с последующим резким понижением температуры на 10-15 градусов.

28 мая прохладная, ветреная погода сохранится. Местами пройдет дождь, в горах и по юго-западу и крайнему северу Бурятии выпадет мокрый снег. Ночью по юго-западу ожидается сильный мокрый снег, возможно временное установление снежного покрова.Фото: МЧС Бурятии