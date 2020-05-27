В Бурятии закрываются 100 «наливаек» в жилых домах

Судьбу крупных питейных заведений в таких местах будут решать осенью



В Бурятии после карантина уже не откроются 100 «наливаек», попавшие под действие федерального закона о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях.



«Это потеря 200 рабочих мест», - сообщил на заседании Комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку замминистра промышленности и торговли Алексей Оловянников.



Депутаты заслушали и обсудили информацию минпромторга республики о введении дополнительных ограничений в розничной продаже алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



«Федеральный закон принят. Так называемые «наливайки», где площадь зала менее 20 квадратных метров, однозначно закрыты. А вот как быть с пунктами общественного питания большей площадью, региону предстоит решить самостоятельно, - обратил внимание коллег председатель профильного комитета Петр Носков. - Сегодня все объекты общественного питания не работают в прежнем формате. Понятно, они сильно пострадали из-за карантина, и любые иные ограничительные меры усилят социальную напряженность. Прежде, чем принять республиканский закон, предлагаю все просчитать, в том числе с учетом мнения жителей».



«Под закон может попасть, например, ресторан «Чингисхан», расположенный в жилом доме, - отметил Алексей Оловянников. - Пусть предприниматели откроются сначала, начнут работать. Надо провести инвентаризацию помещений, а это изготовление технических паспортов, что тоже требует времени. Наше предложение - не торопиться с принятием республиканского закона».



О том, что сейчас нельзя создавать напряженность в обществе и лишать людей работы говорили депутаты Найдан Чимбеев и Галсан Дареев. Прозвучало предложение проанализировать этот рынок услуг и законодательные базы других субъектов.



По итогам обсуждения комитет принял решение проработать вопрос и внести законопроект, уточняющий федеральный закон, в повестку сентябрьской сессии Народного Хурала.



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