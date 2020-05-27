«Байкал» - самолет, который ждут

Серийный выпуск самолета планируется начать в 2023 году
Регионы Дальнего Востока рассчитывают обновить парк малой авиации с началом серийного выпуска легкого многоцелевого самолета «Байкал», который должен прийти на смену Ан-2 - легендарному «кукурузнику», производившемуся в СССР с 1948 по 1971 год. О планах покупки новых самолетов и том, какими качествами они должны обладать, рассказали ТАСС представители региональных авиакомпании и эксперты в отрасли.
Новый легкий самолет «Байкал» создают для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий. В январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске его серийного производства. По словам вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, «Байкал» будут производить на Улан- Удэнском авиазаводе («Вертолеты России») в Бурятии, за исключением, возможно, композитного фюзеляжа.
«Авиакомпания ориентируется на планы российского авиапрома, в том числе по производству новых легких многоцелевых самолетов «Байкал», - сказали в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии», работающей на 80% территории Якутии. - До 2030 года авиакомпания рассчитывает получить 25 единиц воздушных судов этого типа».
В авиакомпании пояснили, что такая потребность отражена в ее долгосрочной стратегии: «Полярные авиалинии» планируют расширить географию полетов с 24 до 28 районов республики. Для этого необходим самолет с дальностью полета до 4 тысяч километров в условиях низких температур, с противообледенительной системой, возможностью осуществлять взлет и посадку на короткие грунтовые взлетно-посадочные площадки с низкой плотностью покрытия, а также с грузоподъемностью 3 тысяч килограммов. «Для нашей авиакомпании возможность эксплуатировать самолет в условиях Арктики будет являться его важнейшим конкурентным преимуществом», - подчеркнули в «Полярных авиалиниях».
Готовы рассмотреть возможность закупки «Байкала» и власти Забайкальского края. «Мы за обновление парка малой авиации в регионах ДФО. При этом мы должны быть уверены в надежности и качестве этих самолетов для жителей нашего региона», - сказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Гончаров.
Крупнейшая региональная авиакомпания Камчатки «Витязь-Аэро» также заинтересована в новых российских самолетах, но, как отметил ее руководитель Виктор Сиротин, только при условии, что вместимость воздушного судна увеличат с девяти до 14 пассажиров. «Меньшее количество для нас просто экономически необоснованно, да и самим жителям и гостям Камчатки такие поездки будут обходиться достаточно дорого, - пояснил Сиротин. - Тариф рассчитывается исходя из загрузки воздушного судна, поэтому, чем больше людей мы сможем взять на борт, тем дешевле перелет обойдется пассажирам. Если этот вопрос каким-то образом будет проработан, самолет вполне может быть нам интересен".
Простой, дешевый, вместительный
Серийный выпуск самолета «Байкал» планируется начать в 2023 году. В октябре 2019 года стало известно, что минпромторг РФ заключил контракт с «Байкал Инжиниринг» на выполнение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ для нового воздушного судна.
Глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что Дальнему Востоку нужен самолет, который будет с легкостью садиться на грунтовые полосы и иметь коммерческую нагрузку, позволяющую перевозить до 19 пассажиров. Поэтому эксперт предложил оснастить «Байкал» двумя двигателями - самолеты с одним двигателем, согласно авиационным правилам, не могут перевозить больше девяти пассажиров. Ограничены одномоторные самолеты и в полетах в темное время суток. «Двухмоторный самолет теоретически при отказе одного двигателя может благополучно продолжить полет до пункта назначения или вернуться на аэродром вылета», - пояснил Пантелеев.
Проект с использованием двух двигателей, как отметил эксперт, будет дороже. На стоимость самолета повлияет и то, что спрос на такие самолеты сократился. «Не стоит испытывать иллюзий: речь будет идти не о тысячах самолетов, а это накладывает определенные ограничения на экономику проекта», - сказал собеседник.
«Чтобы повторить успех Ан-2, «Байкал» должен стать «самолетом для села» - мощным, простым в обслуживании, дешевым, доступным. Как, скажем, автомобиль «Нива», - считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. - Не нужна суперэлектроника - должны быть обыкновенные приборы-«будильники», особенно если самолет будет летать в минус 50 градусов. Он должен быть самолетом безангарного хранения: прямо на морозе - пришли, открыли, включили, обогрели, запустили двигатель».
И Гусаров, и Пантелеев уверены: плюсами проекта «Байкал» являются его реализация одной корпорацией – «Ростех» и возможность использовать административный ресурс. Серийное производство нового самолета планируется на Улан-Удэнском авиационном заводе. Воздушное судно планируется оснастить отечественным двигателем ВК-800, который проектировщик самолета Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) разрабатывает совместно с «ОДК-Климов».
«Проекты УЗГА имеют серьезную поддержку Минпромторга. Кроме того, УЗГА сотрудничает конструкторским бюро Московского авиационного института, так что получилась довольно сильная команда, формируется большая кооперация», - сказал Пантелеев.
Для Улан-Удэнского авиазавода, уверен Гусаров, новый проект станет вехой развития: «Я считаю, что У-УАЗ - это хорошее решение для выпуска самолета: есть устоявшееся производство, это вполне боеспособный завод. И для предприятия это была бы загрузка с хорошим выхлопом».
Достойная замена Ан-2
Самолеты «Байкал» должны использоваться в пассажирских и грузовых перевозках, в сельском хозяйстве, санитарной эвакуации, противопожарной лесоохране, мониторинге и патрулировании газопроводов, ЛЭП и для других целей, которые успешно выполнял «кукурузник». При этом его комплектующие, уверены эксперты, как и в Ан-2, должны быть отечественными - в первую очередь, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков.
«Мы прошли некий эволюционный путь от объятий с западными партнерами до почти полной неприязни, и это связано не только с политическими аспектами. Взять, к примеру, «Суперджет-100» (SSJ-100), который на 100% собран из иностранных комплектующих: когда он разрабатывался, мы надеялись, что у нас получится хороший современный самолет. Но потом оказалось, что есть определенные бизнес-интересы, а партнеры, по сути, являются монополистами и могут задирать цены на свои комплектующие», - пояснил Гусаров.
Руководитель представительства предприятия «Аэропорты Дальнего Востока» в Благовещенске Сергей Чигрин отметил, что практически все аэродромы и посадочные площадки макрорегиона подходят для преемника Ан-2. «Хороших самолетов для малых аэродромов сегодня нет. Я за то, чтобы «Байкал» быстрее начали выпускать, - сказал Чигрин, имеющий опыт работы на Ан-2. - И будет неплохо, если государство через систему лизинга поможет авиакомпаниям приобретать новые самолеты».
«Безусловно, Дальний Восток давно ждет новый самолет для местной авиации, который должен прийти на замену устаревшему и выработавшему свой ресурс парку воздушных судов, работающих на местных и региональных маршрутах», - заявили в пресс-службе минвостокразвития РФ.
Однако пока Ан-2, признают эксперты, остается незаменимым. «Но всему есть предел. И, наверное, сейчас есть возможность создать самолет с лучшими характеристиками, чем Ан-2 - доступный, недорогой, который можно выпускать серийно и продавать не только в России, но и за рубежом», - уверен Гусаров. Но это, подчеркнул Пантелеев, должна быть полноценная замена Ан-2, созданная с учетом возросших современных требований.
Фото: egov-buryatia.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?