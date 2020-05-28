В Улан-Удэ родителей выпускников вынуждают платить за отмененный праздник

Предприниматели отказываются возвращать деньги за неоказанные из-за коронавируса услуги





Родители выпускников в столице Бурятии столкнулись с недобросовестными предпринимателями – видеографы, фотографы и рестораторы отказываются возвращать деньги за неоказанные из-за коронавируса услуги.

Улан-удэнка Наталья Брыкина, мама выпускника одной из городских школ, говорит, что родительский комитет организацией проведения праздника занялся еще в начале учебного года. К концу декабря уже был оплачен ряд услуг – аренда ресторана, услуги ведущего, фотосессия, аниматоры, салют, огненное шоу, аренда трамвая, а также услуги видеографа – он долженсоздать музыкальные видеоклипы.С возвратом средств, потраченных на аренду трамвая, услуг ведущего, салюта, проблем не возникло. В ресторане родителям выпускников также пообещали вернуть деньги (по 16 700 - с класса) сразу, как только начнут работать и получать прибыль. А вот видеограф возвращать деньги за неоказанные услуги отказывается наотрез.- От каждого выпускного класса, а их в нашей школе три, мы сдали видеографу по 17500 рублей. Это было 27 декабря. А договор появился только 16 марта. Сейчас проведение массовых мероприятий запрещено – наши дети не смогут отпраздновать свой выпускной, мы не идем в ресторан, не будет салюта, развлекательной программы. То есть снимать видеографу нечего. Но когда потребовали вернуть деньги, нам он заявил, что от выполнения услуг не отказывается, а то, что праздника не будет, это не его проблемы и возвращать деньги не собирается, так как их сейчас нет, - возмущается горожанка.Кроме того, Наталья говорит, что в договоре внезапно увеличилась стоимость услуг - создание клипа для трех классов стоит 100500 рублей, а не 52500, как было заявлено ранее родителям ранее в устной форме.В Роспотребнадзоре в таких случаях советуют бороться за свои деньги в суде: при отказе от проведения праздничных мероприятий в период пандемии коронавируса потребители вправе предъявить требования о полном (частичном) возврате денежных средств на основании п. 3 ст. 451 ГК РФ со ссылкой на существенно изменившиеся обстоятельства. К таким обстоятельствам может быть отнесено сообщение об отмене мероприятия в связи со сложившейся ситуацией, введением в регионе ограничительных мер и др. Для этого необходимо обратиться к исполнителю услуги с письменным требованием о расторжении договора и возврате денежных средств.Если предприниматель отказывается возвращать деньги, тогда необходимо обратиться в суд.- В соответствии с положениями п. 3 ст. 451 ГК РФ при расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора, - сообщили «Номер один» в Управлении Роспотребнадзора.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: russianstock.ru