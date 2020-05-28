В Улан-Удэ в День пограничника возложены венки к памятнику герою

В марте 1969 года героически погибли на острове Даманский уроженцы Бурятии Николай Петров и Виктор Гаврилов



В Улан-Удэ у памятника Николаю Петрову в сквере «Пограничников» сегодня прошла торжественная церемония возложения венков и цветов в знак памяти пограничников, отдавших жизни при защите Государственной границы Российской Федерации.



В этом году в связи с ограничительными мерами, принимаемыми для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, церемония прошла без привлечения общественности. В ней приняли участие небольшое количество ветеранов и сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Бурятии, сообщили в его пресс-службе.



Под охраной Пограничного управления ФСБ России по Бурятии находится участок российско-монгольской границы протяженностью более тысячи километров. Сотрудники управления решают целый спектр задач по обеспечению пограничной безопасности, среди них: охрана государственной границы, противодействие международному терроризму, незаконной миграции, наркотрафику, охрана водных биологических ресурсов. С каждым годом увеличивается доля новых образцов технических средств охраны границы и стрелкового оружия. Внедряются новые формы и способы пограничной деятельности. В последние годы приобрело большое значение практика согласованной охраны границы с пограничными частям Монголии.



Напомним, в марте 1969 года героически погибли при защите Государственной границы на острове Даманский уроженцы Бурятии Николай Петров и Виктор Гаврилов.



Фото: Пограничное управление ФСБ России по Бурятии



