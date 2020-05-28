В Бурятии гарантирующий электропоставщик получил 20-е предупреждение

Все предыдущие предупреждения АО «Читаэнергосбыт» выполняло исправно и в срок



Бурятское УФАС выдало АО «Читаэнергосбыт» предупреждение о необходимости прекращения действий, имеющих признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщили в антимонопольном управлении. Решение принято по итогам рассмотрения заявления индивидуального предпринимателя. Предприятие, являющееся гарантирующим поставщиком, уклонялось от заключения с бизнесменом договора купли-продажи электроэнергии.



Действия «Читаэнергосбыта» могут затронуть интересы не только предпринимателя при ведении бизнеса, но и электросетевой организации МРСК Сибири, отметили в УФАС. До 9 июня гарантирующий поставщик должен заключить договор, в ином случае в отношении предприятия будет возбуждено дело о злоупотреблении доминирующим положением на рынке электроэнергии.



С начала текущего года это уже двадцатое предупреждение в адрес «Читаэнергосбыта», выданное антимонопольным органом. Все предыдущие предупреждения выполнялись предприятием в установленный срок.



Судя по всему, в УФАС, видимо, уже не знают, что делать с поставщиком. Не иначе, как пора награждать за дисциплинированное выполнение предупреждений.



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