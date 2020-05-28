28.05.2020
В Бурятии полицейские нашли пропавшую женщину

В Бурятии полицейские нашли пропавшую женщину

Екатерина Капунова из Выдрино работает в Заиграевском районе

В Бурятии сотрудниками полиции найдена 40-летняя жительница села Выдрино Кабанского района Екатерина Капунова, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Пропавшая обнаружена полицейскими в Заиграевском районе. Женщина находится в селе на заработках. С ней все в порядке.

Как сообщал «Номер один», 10 апреля она уехала в Улан-Удэ и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не было известно.

Фото: «Номер один»
человек поиски финал
^