В Бурятии полицейские нашли пропавшую женщину

Екатерина Капунова из Выдрино работает в Заиграевском районе
В Бурятии сотрудниками полиции найдена 40-летняя жительница села Выдрино Кабанского района Екатерина Капунова, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Пропавшая обнаружена полицейскими в Заиграевском районе. Женщина находится в селе на заработках. С ней все в порядке.
Как сообщал «Номер один», 10 апреля она уехала в Улан-Удэ и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не было известно.
Фото: «Номер один»
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