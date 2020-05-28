Интер РАО-Электрогенерация направила 20 млн рублей медикам Бурятии

Закуплены автомобили для больницы в Гусиноозерске и средства защиты для медперсонала









Единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии АО «Интер РАО - Электрогенерация» оказал поддержку медицинским организациям Улан-Удэ и города Гусиноозерска, где работает его филиал Гусиноозерская ГРЭС, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



По информации Медицинской палаты Бурятии, в течение мая двумя траншами от компании поступило в общем 20 миллионов рублей на благотворительный счет, который создан для помощи медицинским организациям в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией.



Первый перевод компания осуществила еще в начале мая, тогда на счет палаты поступило 10 млн рублей. На половину этих средств будут приобретены два легковых автомобиля для обеспечения работы на участках больницы в Гусиноозерске. На оставшиеся 5 млн рублей закуплено медоборудование и средства индивидуальной защиты для медицинских работников республики. Закуплены 1 тысяча многоразовых противочумных халатов, 2 тысячи одноразовых противочумных костюмов, 2000 респираторов.



Второй транш в размере 10 миллионов рублей произведен 21 мая. В настоящий момент средства распределены на закупку средств индивидуальной защиты и нового медоборудования.



Компания «Интер РАО - Электрогенерация» управляет энергосбытовыми компаниями - гарантирующими поставщиками в 12 регионах страны и оказывает им активную поддержку в период борьбы с коронавирусной инфекцией.



Фото: egov-buryatia.ru



