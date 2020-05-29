В Бурятии открывают турсезон для семейного и индивидуального отдыха

Коллективные средства размещения возобновят работу с 1 июня, но с условиями и под контролем





Коллективные средства размещения Бурятии возобновят работу только для семейного и индивидуального отдыха с 1 июня. Персонал и будущие гости будут обязаны заранее сдавать анализ на COVID-19 прежде, чем заезжать в санаторно-курортные организации. Владельцы гостевых домов должны иметь одобренную регистрацию на портале «Работающая Бурятия», а постояльцы – иметь при себе свидетельства о браке и рождении.

Такие решения приняты на очередном совещании по открытию туристического сезона в республике под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова. Участие в совещании приняли руководители исполнительных органов власти, органов местного самоуправления и туристического бизнеса, сообщили в пресс-службе правительства республики.Алексей Цыденов подчеркнул, что открытие туристического сезона должно проходить с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического режима для всех участников туристского рынка. Он дал ряд поручений. В частности, министерству туризма – создать телефон горячей линии для анонимных сообщений о нелегальном оказании туристских услуг.Также минтуризма и минздрав совместно с Комитетом информационных технологий должны отработать вопрос выдачи желающим отдохнуть на турбазах справок на наличие или отсутствие контактов с заболевшими COVID-19. Документ должен быть выдан отдыхающим не ранее, чем за два дня до заезда в гостевые дома. Администраторы будут проверять каждого приехавшего туриста с его письменного согласия через базу контактных лиц с заболевшими COVID-19. В случае положительного результата потенциальному клиенту будет отказано в заселении.«Необходимо установить контроль за тем, чтобы гостиницы принимали только проверенных людей и не допускалось бесконтрольное заселение – это действительно важно. Работа по правилам - только это защитит нас от распространения COVID-19. Если вы начинаете «серую» работу - никого не проверять и заселять - то это будет восприниматься как нарушение безопасности и приведет к закрытию», - подчеркнул Алексей Цыденов.Глава Бурятии также поручил рассмотреть возможность разрешить жителям Иркутской области при наличии отрицательной справки на COVID-19 останавливаться в гостиницах Северо-Байкальского района и города Северобайкальск.От турбизнеса на совещании выступил предприниматель Василий Масличенко с просьбой организации взаимодействия с Роспотребнадзором для разъяснения вопросов, касающихся экологических и санитарных требований.«Возникают вопросы, на которые мы не можем найти ответ. Например, есть ли требования к утилизации использованных масок, использования хлорсодержащих обеззараживающих средств в Центральной экологической зоне или, может, есть список аналогов без содержания хлора?» - спросил он.В ответ глава Бурятии поручил министерству туризма совместно с Роспотребнадзором и турбизнесом организовать тематический семинар.По итогам совещания принято решение о снятии ограничения с 1 июня и для санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на основании федеральных нормативно-правовых актов и одобренную заявку на интернет-портале «Работающая Бурятия».Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы гостиниц размещены на сайте министерства туризма Бурятии, а также направлены руководителям средств коллективного размещения. Под запретом до 1 июля на территории Бурятии остаются экскурсионные поездки организованными группами.Фото: egov-buryatia.ru