В Забайкалье за гибель пешехода будут судить 81-летнюю автоледи

Бабушка на «Мицубиси Паджеро» нарушила правила дорожного движения







В Забайкалье утверждено обвинительное заключение в отношении 81-летней жительницы Краснокаменска, которой инкриминируется «нарушение правил дорожного движения при управлении транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека» (часть 3 статьи 264 УК РФ), сообщили в краевой прокуратуре.



Согласно материалам уголовного дела, пенсионерка 1939 года рождения в августе 2018 года днем, управляя «Мицубиси Паджеро» в Краснокаменске, совершила наезд на переходившего проезжую часть через нерегулируемый пешеходный переход мужчину. В результате он погиб.



Пожилая женщина на первоначальной стадии проведения проверки и предварительного следствия отрицала свою вину, однако по окончании расследования уголовного дела при допросе в качестве обвиняемой гражданка дала признательные показания, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства.



Уголовное дело направлено в Краснокаменский городской суд для рассмотрения.



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