В Бурятии мобильные группы продолжат контроль за работой юрлиц

Соблюдение санитарных требований необходимо, так как расслабленность в обществе растет







В Бурятии за два месяца наложено 268 штрафов на сумму 291 тысяч рублей за игнорирование указа главы республики о дополнительных мерах по защите населения от COVID-19, сообщила замруководителя администрации главы и правительства региона на совещании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией Лариса Гончикова.



Напомним, со времени установления ответственности за нарушение правил поведения, обязательных для граждан и организаций в период действия режима повышенной готовности всего органами исполнительной власти было создано 66 мобильных групп. Ежедневно в составе групп работали около 90 человек. Они проверили почти 65 тыс объектов, составив без малого 1200 протоколов об административных правонарушениях. Более половины из них рассмотрены, отметили в пресс-службе правительства республики.



Сейчас, на новом этапе ограничительных мероприятий, мобильные группы усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях и предприятиях.



«Увеличивается количество жалоб и сообщений на телефон горячей линии Роспотребнадзора о нарушениях в работе хозяйствующих субъектов, получивших разрешение на осуществление деятельности и обязавшихся исполнять предписания об усилении профилактических мероприятий. Так, мы получили жалобу на работу организаций общественного питания в Кабанском районе, в Улан-Удэ со свободным посещением граждан помещений таких предприятий. Поступают обращения о том, что персонал парикмахерских салонов, организаций торговли работает без средств индивидуальной защиты и т.д.», - рассказал главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить контроль за исполнением профилактических мер и дезинфекционного режима организациями всех форм собственности.



«Работу мобильных групп необходимо продолжить, направив их усилия на проверку соблюдения юридическими лицами санитарно-эпидемиологических требований, так как расслабленность в обществе растет. Если фиксируется нарушение – закрываем на 90 дней. Организации должны понимать ответственность и обеспечивать безопасность, как персонала, так и посетителей», - отметил глава республики.



Таким образом, мобильные группы продолжат контроль в отношении юридических лиц.



Фото: egov-buryatia.ru

