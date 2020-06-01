Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Днём защиты детей

Дорогие ребята, родители, дедушки и бабушки!





От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с замечательным праздником – с Международным Днём защиты детей!

Первый Международный день защиты детей был проведен в 1950 году. И вот уже 70 лет, ежегодно 1 июня почти во всех странах отмечается этот праздник.Это не только один из самых радостных праздников для детей, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите.Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с детством, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому новому дню.В Улан-Удэ делается многое для поддержки материнства и детства. Строятся новые детские сады и школы. Во дворах жилых домов, на территориях школ и детских садов устанавливаются детские и спортивные площадки, успешно работает служба дворовых инструкторов.От всего сердца поздравляю юных улан-удэнцевс Международным Днём защиты детей. Желаю всем семьям тепла, уюта, благополучия и взаимного уважения. С праздником!