В Улан-Удэ гасят очаг COVID-19 в главной больнице Бурятии

Здесь зарегистрирован 141 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией



В Улан-Удэ в Республиканской клинической больнице продолжаются противоэпидемические мероприятия. По состоянию на 29 мая зарегистрирован 141 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией из очага этой больницы, из них 34 человека - из числа медицинского персонала, 48 пациентов и 59 человек - в домашних очагах медработников и пациентов.



В целях локализации очага в медицинской организации проведен расширенный комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«В связи с регистрацией случаев заболевания и в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 проводятся карантинные мероприятия в хирургическом корпусе №3 с 19 мая, в терапевтическом корпусе с 24 мая, в кардиологическом отделении корпуса №4 с 21 мая. Выданы предписания об усилении противоэпидемического и санитарно-гигиенического режимов, медицинском наблюдении за контактными лицам», - рассказал о принятых мерах главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



В карантинных отделениях наблюдаются 132 пациента, работают 97 сотрудников. Оперативно проведено лабораторное тестирование 798 контактных - работников больницы и пациентов.



«Занос инфекции в больницу неизбежен - это абсолютно понятно, к этому претензий нет. Вопрос сейчас о дальнейших наших действиях. Будут еще такие ситуации. Попросту пациент при госпитализации может не иметь симптомов, а пока лежит в больнице, инфекция может проявиться. Такие случаи неизбежны. В данном случае, круг контактных большой, много - в домашних очагах. Контактным контактных необходимо также назначить профилактическое лечение», - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.



На сегодняшний день проведены необходимые дезинфекционные мероприятия в помещениях медицинской организации. Экстренная помощь пациентам с острым коронарным синдромом, включая вмешательства на сосудах сердца, оказывается в полном объеме в кардиологическом отделении, развернутом в приемно-диагностическом корпусе.



У 34 заболевших работников больницы тяжелых форм новой коронавирусной инфекции нет. У восьми заболевших COVID-19 пациентов имеются осложнения на фоне имеющихся тяжелых заболеваний крови, почек, эндокринной системы и др. По всем пациентам с тяжелой формой заболевания медики получили консультации специалистов ведущих клиник Москвы.



Все контактные пациенты, в том числе выписанные из отделений больниц, находятся под медицинским наблюдением. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается и находится под контролем министерства здравоохранения.



Фото: egov-buryatia.ru

