В Забайкалье разворачивают новые койки для пациентов с COVID-19

Имевшаяся госпитальная база для больных коронавирусом заполнена практически на 100%



Министерство здравоохранения Забайкальского края приступило к разворачиванию дополнительных коек для больных с коронавирусной инфекцией, сообщает официальный краевой портал.



Сегодня госпитальная база по больным с коронавирусной инфекцией заполнена, практически, на 100%. В связи с этим краевая клиническая инфекционная больница переводится в режим работы моностационара, где будут развернуты 152 койки. Все пациенты, которые в данный момент там получали лечение, направляются в другие медицинские организации: дети – в корпус краевой детской клинической больницы на Шилова,48, взрослые (частично) в госпиталь для ветеранов войн и в дежурный стационар. Больные из онкологического диспансера с положительным тестом поэтапно будут эвакуироваться в моностационар городской больницы №1.



В ближайшие дни меняется маршрутизация пациентов: экстренная помощь будет оказываться краевой клинической и железнодорожной больницах, но при особых случаях, к примеру, при инфекционной симптоматике, больные могут быть направлены в Домнинскую и Новокручининскую участковые больницы.



В свою очередь, из горбольницы №1 часть пациентов с первым отрицательным контрольным результатом на коронавирус переводятся в отделения краевого кожно-венерологического диспансера. Офтальмологическое направление взяла на себя железнодорожная больница.



В Забайкалье сегодня зарегистрировано лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 – 1052. Из числа заболевших 155 детей.



Заболевания зарегистрированы в Чите и 25 районах края (Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском районах).



Фото: chitazdrav.ru

