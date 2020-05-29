В Бурятии режим ограничений продлен до 30 июня

Все его послабления, введенные ранее, сохраняются и немного дополнены



В Бурятии республиканский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией сегодня продлил режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями и других ограничительных мероприятий до 30 июня, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Пожилым людям «65+» предписано не покидать места проживания за исключением случаев прогулок, занятий физической культурой и спортом, следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным, садовым домам, к земельным участкам садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале «Работающая Бурятия».



Режим самоизоляции может не применяться к лицам в возрасте старше 65 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания, если они относятся к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным; к работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Республиканского оперативного штаба.



«У нас и так большая часть ограничений снята, все остальные ограничения по ходу достижения необходимых показателей, которые Роспотребнадзор установил, будем снимать. Но в целом, действие указа о дополнительных мерах по защите населения от чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, предлагаю продлить до конца июня, поскольку сохраняются требования по масочному режиму, требования соблюдения социальной дистанции, требования к прибывающим о необходимости сообщения о своем местонахождении и т.д.», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



По-прежнему действует запрет на проведение публичных зрелищных, развлекательных и других массовых мероприятий.



Приезжающим на территорию Бурятии из других регионов необходимо незамедлительно сообщать о своем прибытии, о месте, датах пребывания за пределами республики, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на «горячую линию» Министерства здравоохранения республики по номеру телефона (3012)37-95-32, 112 и соблюдать режим самоизоляции на дому на срок 14 дней.



До 30 июня включительно приостановлена работа торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, объектов розничной торговли, за исключением объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и при обеспечении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (из расчета один человек на 4 квадратных метра).



Допускается продажа непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки товара по адресу места жительства клиента.



Сохраняется запрет на работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.



Разрешены индивидуальные занятия физической культурой и спортом. В том числе спортивная подготовка на открытом воздухе (включая открытые спортивные площадки и иные объекты спорта) бесконтактными неигровыми способами при условии социального дистанцирования между занимающимися не менее 5 метров.



Разрешены индивидуальные занятия в образовательных организациях в сфере культуры по программам подготовки специалистов среднего звена, к которым невозможно применить электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических мер.



С 1 июня будет возобновлено предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений республики (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг) по предварительной записи при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, за исключением государственных учреждений культуры и спорта.



Фото: egov-buryatia.ru

