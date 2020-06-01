В пригороде Улан-Удэ потушили лесной пожар

Возгорание возникло неподалеку от дачного товарищества «Зенит»



В Улан-Удэ из-за неосторожного обращения с огнем в воскресенье возник лесной пожар недалеко от садоводчества «Зенит» на территории Городского лесничества.



В тушении пожара участвовали 9 человек из числа лесной охраны и МЧС и три единицы лесопожарной техники. Площадь, пройденная огнем, составила 0,03 гектара. Возгорание ликвидировано, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Кроме того, на территории Баунтовского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся четыре термоточки в труднодоступной местности. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.



Фото: РАЛХ

