01.06.2020
В пригороде Улан-Удэ потушили лесной пожар

В пригороде Улан-Удэ потушили лесной пожар

Возгорание возникло неподалеку от дачного товарищества  «Зенит»

В Улан-Удэ  из-за неосторожного обращения с огнем в воскресенье возник лесной пожар недалеко от садоводчества «Зенит» на территории Городского лесничества.

В тушении пожара участвовали  9 человек из числа лесной охраны и МЧС и три единицы лесопожарной техники. Площадь, пройденная огнем, составила 0,03 гектара. Возгорание ликвидировано, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Кроме того, на территории Баунтовского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся четыре термоточки в труднодоступной местности. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.

Фото: РАЛХ
пожары леса Улан-Удэ
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