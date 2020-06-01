Житель Читы приговорен к 22,5 годам лишения свободы за убийство

Он изнасиловал, убил и ограбил женщину, выследив ее из центра города до безлюдного места



Двадцать два с половиной года проведет в колонии строгого режима 28-летний житель Читы, убивший женщину при отягчающих обстоятельствах. Дополнительно ему также назначено наказание в виде ограничения свободы на два года, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.



Забайкальский краевой суд завершил сегодня рассмотрение уголовного дела мужчины, который обвиняется в совершении «изнасилования», «насильственные действия сексуального характера», «разбое» и «убийстве, сопряженном с разбоем и изнасилованием».



Суд установил, что в ночь на 14 июля 2019 года ранее судимый за грабеж мужчина заметил у проходившей мимо по одной из центральных улиц Читы женщины дорогостоящий телефон и решил похитить его. Проследив за ней до безлюдного места на набережной реки Читинка, он напал на женщину, совершил ее изнасилование и убийство. Не найдя выпавший из рук жертвы телефон, он завладел ее деньгами в сумме 1,5 тысячи рублей, личными вещами на общую сумму свыше 9 тысяч рублей, а затем скрылся с места преступления.



В ходе расследования в условиях неочевидности причастность мужчины к совершенному преступлению установлена экспертным путем.



Приговор суда в законную силу не вступил, отметили в прокуратуре.



Фото: pixabay.com



