Частные детсады Улан-Удэ ведут запись детей

Она ведется по программе субсидирования, которая регулирует сумму родительской платы



Комитет по образованию администрации Улан-Удэ начал запись детей в частные дошкольные образовательные организации по программе субсидирования, сообщили в пресс-службе мэрии.



Родительская оплата за месяц в них согласно постановлению правительства Бурятии от 22 декабря 2017 года составит 2310 рублей для детей от 1,5 до 3 лет и 2926 рублей для детей от 3 до 7 лет.



«Для вступления в программу субсидирования необходим соответствующий статус ребенка - «очередник» в муниципальные дошкольные образовательные организации в Улан-Удэ. Далее нужно выбрать частный сад, участвующий в программе субсидирования, - пояснили в комитете.



Список частных детских садов представлен на сайте РОДИТЕЛИ 03 (ссылка



Для заключения договора с частным детским садом необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства/свидетельство о регистрации по месту пребывания (обязательно в Улан-Удэ), копию паспорта заявителя (законного представителя).



По всем вопросам можно обратиться к специалистам отдела дошкольного образования Комитета по образованию по телефону 21-61-40.







Фото: ulan-ude-info.ru Комитет по образованию администрации Улан-Удэ начал запись детей в частные дошкольные образовательные организации по программе субсидирования, сообщили в пресс-службе мэрии.Родительская оплата за месяц в них согласно постановлению правительства Бурятии от 22 декабря 2017 года составит 2310 рублей для детей от 1,5 до 3 лет и 2926 рублей для детей от 3 до 7 лет.«Для вступления в программу субсидирования необходим соответствующий статус ребенка - «очередник» в муниципальные дошкольные образовательные организации в Улан-Удэ. Далее нужно выбрать частный сад, участвующий в программе субсидирования, - пояснили в комитете.Список частных детских садов представлен на сайте РОДИТЕЛИ 03 (ссылка http://roditeli.ulan-ude-eg.ru/detskie-sady/cdou.php ), с контактными данными руководителей, а также адресами учреждений. Всего в программе субсидирования участвует 61 частное дошкольное учреждение.Для заключения договора с частным детским садом необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства/свидетельство о регистрации по месту пребывания (обязательно в Улан-Удэ), копию паспорта заявителя (законного представителя).По всем вопросам можно обратиться к специалистам отдела дошкольного образования Комитета по образованию по телефону 21-61-40. Как сообщил «Номер один» , 26 мая Комитет по образованию Улан-Удэ провел я плановый набор в детские сады на 2020-2021 учебный год. Путевки получат 6068 детей, что на 1344 больше, чем в прошлом году. Процедура набора прошла в автоматическом режиме при помощи системы «Электронное образование Республики Бурятия»Фото: ulan-ude-info.ru