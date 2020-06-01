В Забайкалье 30% работников с выявленным коронавирусом - медики

За ними следуют работники торговли, сервиса и транспорта



Медики составили около трети общего числа работников в Забайкальском крае, у которых выявили коронавирус. Об этом сообщает



«Больше всего заболевших среди медицинских работников - 30%, работников торговли и сферы услуг - около 20%, 11% - работники транспортной сферы», - говорится в сообщении.



Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Забайкалье в числе регионов с наиболее быстрым распространением заболевания и поручил отправить в регион группу врачей из Москвы. Столичные специалисты прибыли в Читу 28 мая.



Согласно последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 1 165 случаев заражения коронавирусом, выписаны 548 человек, 20 пациентов скончались. Из- за сложной обстановки в крае до 8 июня продлены ограничительные мероприятия.



Фото: pixabay.com Медики составили около трети общего числа работников в Забайкальском крае, у которых выявили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.«Больше всего заболевших среди медицинских работников - 30%, работников торговли и сферы услуг - около 20%, 11% - работники транспортной сферы», - говорится в сообщении.Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Забайкалье в числе регионов с наиболее быстрым распространением заболевания и поручил отправить в регион группу врачей из Москвы. Столичные специалисты прибыли в Читу 28 мая.Согласно последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 1 165 случаев заражения коронавирусом, выписаны 548 человек, 20 пациентов скончались. Из- за сложной обстановки в крае до 8 июня продлены ограничительные мероприятия.Фото: pixabay.com