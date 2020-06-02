В Бурятии локализован еще один крупный очаг коронавируса

Среди вахтовиков Баунтовского района не зарегистрировано новых заболевших
В Бурятии локализован крупный очаг коронавирусной инфекции в вахтовом поселке в Баунтовском районе. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач по РБ Сергей Ханхареев.
Напомним, ранее сообщалось о локализации другого крупного очага коронавируса – в Кижингинском районе.
«Два очага: в Кижингинском и Баунтовском районах, можно считать локализованными, последние случаи в них регистрировались неделю назад. Напомню, что причиной распространения инфекции в Кижингинском районе послужило нарушения жителями режима самоизоляции. А в Баунтовском районе в вахтовом поселке источником явился прибывший из неблагополучного региона гражданин. Общее количество заболевших в обоих очагах составило 316 случаев, количество контактных лиц – 1186. Все они лабораторно обследованы, все находились под медицинским наблюдением, за 198 меднаблюдение продолжается. Если в вахтовом поселке нам удалось достаточно быстро локализовать очаг, то в Кижингинском районе все осложнилось поздним обращением заболевшего за медицинской помощью, и быстрым распространением инфекции. Ежедневно круг контактных лиц расширялся. Но, тем не менее, противоэпидемические мероприятия были проведены оперативно, новые контактные лица незамедлительно отрабатывались. И если в ближайшие дни новые случаи не будут зарегистрированы, то данные очаги будут считаться ликвидированными», - заявил глава Роспотребнадзора Бурятии.
Как отметил Сергей Ханхареев, последнее время количество прибывающих в Бурятию граждан растет.
«Ежедневно только в аэропорт Улан-Удэ прибывает порядка 120-150 граждан. Свой первый рейс после приостановки полетов совершила кампания Smartavia. В общей сложности 1 июня прибыло 267 пассажиров. И каждому выдается постановление об изоляции. Это огромная трудоемкая работа, которая проводится нашими сотрудниками санитарно-карантинного пункта, и, к сожалению, не всегда встречается с пониманием со стороны пассажиров. Здесь приходится прикладывать усилия. Хотя каждый должен понимать свою ответственность перед окружающими людьми», - подчеркнул главный санитарный врач.
По словам Сергея Ханхареева, благодаря «усердной работе каждого специалиста Роспотребнадзора, происходит постепенная стабилизация ситуации».
«На сегодня коэффициент распространения инфекции составляет 0,75. И в последние дни мы видим его снижение», - отметил глава Роспотребнадзора.
Фото: pixabay.com
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