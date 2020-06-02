Коронавирус проник в Тункинский район Бурятии

В район его завезли студент и вахтовик





Как сообщили сегодня в Роспотребнадзоре Бурятии, в Тункинском районе выявлены первые два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

- Первый случай является завозным, это гражданин, прибывший в республику 24 мая. Он находился на изоляции. В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе установление круга контактных лиц. На сегодня установлено 22 контактных лица, все они лабораторно обследованы, находятся на изоляции под медицинским наблюдением. Проводятся дезинфекционные мероприятия по месту жительства и местам пребывания заболевшего, - сообщили в Роспотребнадзоре.Следом был выявлен второй заболевший житель района, случай также завозной.- Данный гражданин также прибыл в район из другого региона страны авиарейсом Хабаровск-Иркутск. Уже на месте, по прибытию в район, ему было выдано постановление об изоляции в домашних условиях. После получения положительного результата на коронавирус установлен круг контактных лиц - 7 человек. Выдано предписание об их обследовании. Всем контактным также выдано постановление об изоляции, - рассказали в ведомстве.Как сообщила пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова, в первом случае речь идет о вахтовике, вернувшимся из Хабаровского края, второй случай - студент, приехавший домой на каникулы также из Хабаровского края.В связи с появление первых заболевших глава района Иван Альхеев призвал жителей усилить меры безопасности.- Обращаюсь к вам с убедительной просьбой усилить меры личной безопасности, беречь детей, людей старше 65 лет, строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, не посещать места массового скопления людей. Вспышка будет локализована, ситуация под контролем – заявил Иван Альхеев.Таким образом, на сегодняшний день единственным районом Бурятии, где не было зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, остался Окинский.Фото: пресс-служба правительства Бурятии