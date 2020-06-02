Глава Бурятии встретился с рестораторами в формате онлайн

Алексей Цыденов отвечал на вопросы об открытии общепита и мерах его поддержки

Глава Бурятии Алексей Цыденов провел сегодня онлайн-встречу с предпринимателями, работающими в сфере общественного питания. Владельцы ресторанов, кафе, пиццерий, столовых получили ответы на вопросы по мерам поддержки их предприятий и другим темам, сообщили в пресс-службе правительства республики.В республике действует 1054 предприятия, оказывающие услуги общественного питания, которые с 29 марта имеют право работать только в формате доставки заказов и обслуживания на вынос. По данным органов местного самоуправления, в режиме доставки из них работает 244 предприятия (23% от общего количества действующих предприятий). Оборот общественного питания в январе-апреле 2020 года в Бурятии составил 3,5 млрд рублей или на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Значительное снижение оборота общественного питания произошло в апреле - на 21,2%.По данным налоговой службы, на меры господдержки имеют право 720 индивидуальных предпринимателей и 334 юридических лица, занятых в сфере общественного питания, то есть все организации в сфере. Фонд поддержки малого предпринимательства Бурятии в этом году представил предприятиям сферы общественного питания микрозаймов на 11,4 миллиона рублей, 36 предпринимателям реструктуризированы прежние займы. Кроме того, 19 компаний при поддержке центра «Мой бизнес» вышли на онлайн-площадки.В онлайн-встрече приняли участие зампред правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин, министр промышленности и торговли Сергей Желтиков, министр туризма Мария Бадмацыренова, руководитель Роспотребнадзора Сергей Ханхареев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Чингис Матхеев, директор Гарантийного фонда республики Анастасия Волкова, президент Торгово-промышленной палаты Бурятии Дмитрий Дружинин.Предприятия сферы общественного питания представили собственник пиццерий «Дзен Пицца» Сергей Мозолин, руководитель этноцентра «Алтан Бургэд» Саян Доржаев, генеральный директор ресторана «Раздолье» Батор Базарцыренов, исполнительный директор кофейни «Марко Поло» Инесса Новокрещенова, владелица ресторана «Орда» Инна Дашиева, исполнительный директор сети столовых «Аппетит» Наталья Гомзякова, директор ресторанно-гостиничного комплекса «Форт Росс» Юлия Братенькова, генеральный директор ресторана «Чайхона Сахар» Ольга Ботоева, генеральный директор кофейни Travelers Coffee Андрей Москалев, директор сети пиццерий «Пепино» и ресторана «Сплетни» Денис Гармаев, директор ресторана «Тэнгис», ресторана «Voyage», ресторана «Бурятия» Дарима Матханова, генеральный директор кафе «Эфир» Владислав Федотов.Фото: egov-buryatia.ru