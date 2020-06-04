В Забайкалье контрабандист прятал золото бачке унитаза

Стоимость спрятанного драгметалла превысила 2 миллиона рублей



Три года и четыре месяца условного лишения свободы со штрафом в размере 10 тысяч рублей. Такое наказание определил суд жителю города Краснркаменск, признав 34-летнего мужчину виновным в контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере.



Установлено, что осужденный в течение трех лет незаконно добывал золото на территории Калганского района Забайкальского края, которое затем переплавил в 6 слитков общей массой 1147,75 граммов, содержащих 732,44 грамма химически чистого золота.



В ноябре нелегальный старатель решил реализовать драгоценный металл на территории КНР. Для этого он спрятал слитки золота в рундуке личного автомобиля, после чего проследовал до МАПП Забайкальск. Во время прохождения таможенного и пограничного контроля сокрытый им сверток обнаружил сотрудник пограничной службы. На требование должностного лица достать предмет обвиняемый сделал вид, что достает сверток из рундука, при этом убрал его в рукав куртки. А после прошел в туалет и спрятал сверток в бачке унитаза.



В результате проведенных оперативных мероприятий пограничники контрабанду изъяли. Стоимость химически чистого золота превысила 2 миллиона рублей.



В ходе предварительного следствия и в судебном заседании обвиняемый вину признал в полном объеме, сообщили в прокуратуре Забайкальского края.



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