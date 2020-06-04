Резать по живому: кто и зачем обрубает деревья в Улан-Удэ

В столице Бурятии разразился очередной скандал вокруг обрезки деревьев





На этот раз на улице Октябрьской, где вырубили не только тополя, но и кустарники. Оказалось, что зеленые насаждения пришлось убрать из-за ремонта теплосетей. В горлесхозе заверили, что весной здесь посадят новые тополя и яблони. Однако не везде в городе вырубка проходит бесследно – за незаконную обрезку можно получить штраф до 100 000 рублей.

Деревьям по 50 – 60 лет, некоторые из них пришли в ненадлежащее состояние и могут навредить в первую очередь пешеходам, машинам. Еще одна проблема для нашего города – суховершинность деревьев. Этому способствуют наши климатические условия и то, что город находится в «нише». Давление воздушных масс приводит к засыханию верхней части деревьев, это тоже выглядит не очень эстетично. Стоит сказать и о болезнях таких деревьев и вредителях, паразитирующих на них, хрупкое дерево даже может упасть.





Деревья и кустарники, вырубленные на ул. Октябрьской, пострадали не зря.- К сожалению, масштабная реконструкция потребовала вырубки деревьев и кустарников, расположенных вдоль тепловых сетей между двух автодорог: от дома 5 до дома 26 по ул. Октябрьской. После реконструкции мы намерены аллею вновь озеленить. Поскольку все ремонтные работы продлятся до 1 ноября, то озеленение будет проводиться следующей весной. Здесь высадим кустарники и газон в соответствии с требованиями федерального законодательства об «охранной зоне» тепловых сетей и экологии, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.Отметим, что теплотрасса, обеспечивающая отоплением и горячим водоснабжением 48 многоквартирных домов и десять социальных объектов, введена в эксплуатацию в 1965 году, износ инженерных сетей составляет более 70%. В зимние периоды 2017, 2018 годов здесь зафиксировано несколько крупных аварий. При проведении испытаний на теплосетях в 2019 году обнаружено пять крупных повреждений, в 2020 – три.- Реконструкция сетей позволит улучшить качество и повысить надежность теплоснабжения жителей одного из старейших микрорайонов города – ПВЗ, - сообщили в комитете по строительству.- Деревьями, произрастающими в муниципальных парках, скверах, вдоль дорог, занимается «Городское лесничество», - пояснил директор этого муниципального учреждения Алексей Коноваленков. – Специалисты сами порой не могут сдержать слез, когда видят, во что превратили зеленых друзей. Все потому, что частные или коммерческие организации могут нанять любую организацию для этих целей.К примеру, жители ул. Московской пожаловались на варварскую обрезку деревьев. Выяснилось, что зеленые насаждения «помешали» ПАО «Россети». По мнению сетевиков, выросшие деревья могли задеть и повредить провода, что привело бы к аварийному отключению электроэнергии центра города, района Шишковки и Приборостроительного завода.В итоге комитет городского хозяйства предупредил представителей ПАО «Россети» о соблюдении правил по бережной и правильной обрезке деревьев.По словам специалистов комитета городского хозяйства, по поводу неправильной обрезки деревьев, особенно весной, поступает много жалоб. И на каждую следует моментальная реакция: сразу после звонка или сообщения сотрудники выезжают на место. Они выясняют, правильно ли действует организация, кем была предоставлена техника и кто заказчик. Проводится проверка, и, если факты нарушений подтверждаются, виновным предстоит понести наказание.За неправильную обрезку деревьев грозит административная ответственность и штраф: для граждан – от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей. Срубленное дерево и вовсе может обернуться возбуждением уголовного дела, а также штрафом в пятикратном размере от стоимости загубленного насаждения.Еще одна болезненная тема – это обрезка деревьев. Каждый год улан-удэнцы видят, как пышные тополя превращаются в «фонари». Как пояснили в «Городском лесничестве», обрезаются сухостойные, больные ветки, старые деревья. Подчас это единственный способ сохранить насаждения. Также срезаются те части дерева, что мешают линиям электропередач, прохожим, загораживают видимость на пешеходных переходах или представляют опасность для окружающих.- Омолаживающая обрезка проводится осенью и весной, когда нет листвы на деревьях. Также проводится формовочная обрезка - деревьям придают особую форму, как, например, по ул. Ленина стоят красивые зеленые «шары». Раны и спилы обязательно замазываем эмалью, чтобы предотвратить заражение дерева и уберечь его от насекомых. Не стоит беспокоиться, кроны снова дадут побеги, - рассказал Алексей Коноваленков.Обрезка деревьев бывает трех видов - формовочная, омолаживающая и санитарная. Во время санитарной убирают лишь обломанные, сухие и нависающие ветви. С помощью формовочной придают кроне эстетичную форму. А вот омолаживающую «стрижку» проводят на переросших, обломанных деревьях и с опасно перегруженными стволами. Убирается вся крона дерева, чтобы оно обросло новыми ветвями к следующему сезону.Кроме того, разросшиеся корни «старых» деревьев деформируют плиточное покрытие тротуара.– Обрезка – это необходимость для нашего региона и города. Она производится не только в Улан-Удэ, но и в других городах Сибири, – подчеркнул ректор сельскохозяйственной академии Галсан Дареев.За обрезку тополей высказался и директор ООО «Иволгинский плодово-ягодный питомник» Найдан Чимбеев.– Тополь – большое дерево, и, как его сегодня спиливают до высоты четыре метра, так и нужно делать. Создать форму большому тополю сложно и зачастую невозможно технически. То, что город проводит такую обрезку с целью безопасности людей, правильная позиция, – сказал он.Как отметил эксперт, вопрос аварийности тополей действительно актуален. В Улан-Удэ их сажали примерно в одно и то же время. Сейчас из-за многочисленных грибковых заболеваний и вредителей у этих деревьев древесина становится хрупкой. Несколько лет назад во время проливных дождей крупные ветви тополей под напором воды обламывались и падали на машины и прохожих.- Тополиный пух опасен не только как аллерген, но и как горючий материал. Любая обрезка способствует омоложению. Просто нужно соблюдать технологию, - отметил известный агроном Анатолий Кушнарев.В рамках муниципальной программы «Зеленый город» в 2020 году за счет местного бюджета высадят 23 тыс. деревьев, 8 тыс. квадратных метров цветочных клумб, обустроят 10 тыс. квадратных метров газонов.- Мы высаживаем мужской тополь, не плодоносящий пухом. Во-первых, дерево очень быстро растет, во-вторых, очень неприхотливо. Может развиваться практически на любой почве. Но, самое главное, тополю нет равных по объему переработки углекислого газа и производству кислорода. Вдумайтесь только – 30 килограммов чистого кислорода в год, – говорит руководитель «Городского лесничества».Алексей Коноваленков отметил, что в этом году, кроме тополя, будет сделан упор на яблоню.- Мы сажаем яблоню сибирскую, клен, березу, сирень, калину и акацию. Особое внимание будем уделять не только посадкам, но и уходу. Приживаемость посаженных деревьев и кустарников достигла 81%, - подчеркнул главный озеленитель Улан-Удэ.Больше всего яблонь будет в центре города. В иркутском питомнике уже сделан заказ на 48 яблонь.- Это крупномерные деревья высотой 2-2,5 метра, у них уже сформированы крона и корневая система. В мае, когда удалят плитку, мы привезем деревья и посадим вместо удаленных тополей.Андрей Шевченко, «Номер один»Фото: «Номер один»