Число заболевших COVID19 в Забайкалье приблизилось к 1400

В крае зафиксировано 26 летальных исходов, связанных с коронавирусом



В Забайкальском крае сегодня общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 1398. У 16 заболевших наблюдается тяжелая степень заболевания. 42 человека выписаны из медучреждений края, всего выздоровели 750 человек с диагнозом COVID-19, сообщает официальный портал региона.



За минувшие сутки в моностационарах скончались 65-летняя женщина и 66-летний мужчина. У пациентов был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжелые сопутствующие заболевания. Всего с начала пандемии в Забайкалье зафиксировано 26 летальных исходов, связанных с коронавирусом.



Коронавирус зафиксирован в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском районах края.



Около 80% заболевших приходится на краевую столицу - Читу.



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