Происшествия 06.05.2024 в 16:24
В Бурятии число «травяных» пожаров выросло наполовину
Нарушителей противопожарного режима нещадно штрафуют
Текст: Андрей Константинов
За прошедшую неделю в Бурятии было зарегистрировано 89 возгораний сухой травы, их общая площадь составила более 640 гектаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост количества составил 53%, а площадь сгоревшего сухостоя увеличилась на 52%, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнём.
За последние сутки удалось выявить одного гражданина, виновного в возникновении неконтролируемого пала сухой травы. Нарушителем оказался житель Кижингинского района. Он оштрафован на 10 тысяч рублей.
«Всего с момента введения особого противопожарного режима выявлено 19 нарушителей. 9 из них оштрафованы на общую сумму 90 тысяч рублей, в отношении еще 10 граждан проводится проверка.
Фото: «Номер один»
Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнём.
За последние сутки удалось выявить одного гражданина, виновного в возникновении неконтролируемого пала сухой травы. Нарушителем оказался житель Кижингинского района. Он оштрафован на 10 тысяч рублей.
«Всего с момента введения особого противопожарного режима выявлено 19 нарушителей. 9 из них оштрафованы на общую сумму 90 тысяч рублей, в отношении еще 10 граждан проводится проверка.
Фото: «Номер один»
Тегипожар