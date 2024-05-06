В Бурятии число «травяных» пожаров выросло наполовину

За прошедшую неделю в Бурятии было зарегистрировано 89 возгораний сухой травы, их общая площадь составила более 640 гектаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост количества составил 53%, а площадь сгоревшего сухостоя увеличилась на 52%, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнём.За последние сутки удалось выявить одного гражданина, виновного в возникновении неконтролируемого пала сухой травы. Нарушителем оказался житель Кижингинского района. Он оштрафован на 10 тысяч рублей.«Всего с момента введения особого противопожарного режима выявлено 19 нарушителей. 9 из них оштрафованы на общую сумму 90 тысяч рублей, в отношении еще 10 граждан проводится проверка.Фото: «Номер один»