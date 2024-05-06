Происшествия 06.05.2024 в 16:24

В Бурятии число «травяных» пожаров выросло наполовину

Нарушителей противопожарного режима нещадно штрафуют
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии число «травяных» пожаров выросло наполовину
За прошедшую неделю в Бурятии было зарегистрировано 89 возгораний сухой травы, их общая площадь составила более 640 гектаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост количества составил 53%, а площадь сгоревшего сухостоя увеличилась на 52%, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнём.

За последние сутки удалось выявить одного гражданина, виновного в возникновении неконтролируемого пала сухой травы. Нарушителем оказался житель Кижингинского района. Он оштрафован на 10 тысяч рублей.

«Всего с момента введения особого противопожарного режима выявлено 19 нарушителей. 9 из них оштрафованы на общую сумму 90 тысяч рублей, в отношении еще 10 граждан проводится проверка.

Фото: «Номер один»
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