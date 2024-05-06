Общество 06.05.2024 в 16:05
Центр Улан-Удэ раскопают на все лето
Власти объяснили, почему в Советском районе 4 месяца не будет горячей воды
Текст: Андрей Константинов
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, отключение горячей воды в Советском районе с 10 мая по 31 августа связано с реконструкцией центра города.
– Запланирована масштабная реконструкция и комплексное развитие территории в центре. В этот проект включена реконструкция всех сетей. Заключен контракт с подрядной организацией. На сегодняшний момент приступили к производству работ по пр. Победы, производятся демонтажные работы с ограждением участка. После 10 мая приступим к более глобальным работам по демонтажу, в том числе и на ул. Трактовая. По контракту работы к концу лета должны быть завершены, чтобы подать горячую воду к 31 августа, – рассказал директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев.
Напомним, согласно мастер-плану в центре Улан-Удэ построят новые сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации. На реализацию проекта «Реконструкция инженерных сетей центральной исторической части Улан-Удэ» выделено 4,4 млрд рублей из федерального бюджета. Общая протяженность строительства и реконструкции сетей водоснабжения составит почти 8 км, сетей канализации – свыше 7 км.
Администрация Советского района и Комитет по транспорту разработали схемы движения общественного транспорта на время реконструкции центра города.
– С подрядной организацией, ГИБДД согласованы установка дорожных знаков, ограждений. Транспортное движение будет обеспечено по одной полосе. Полного перекрытия не будет, – сказал первый заместитель руководителя администрации Советского района Евгений Алексеев.
Ремонт сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения будут проводиться на улицах Смолина, Фрунзе, Балтахинова, Шмидта, Куйбышева, Борсоева, Каландаришвили, Свободы, Свердлова, Банзарова, Набережной, на проспекте Победы рядом с Колледжем искусств имени П.И. Чайковского, ул. Ф. Энгельса.
Фото: мэрия Улан-Удэ
– Запланирована масштабная реконструкция и комплексное развитие территории в центре. В этот проект включена реконструкция всех сетей. Заключен контракт с подрядной организацией. На сегодняшний момент приступили к производству работ по пр. Победы, производятся демонтажные работы с ограждением участка. После 10 мая приступим к более глобальным работам по демонтажу, в том числе и на ул. Трактовая. По контракту работы к концу лета должны быть завершены, чтобы подать горячую воду к 31 августа, – рассказал директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев.
Напомним, согласно мастер-плану в центре Улан-Удэ построят новые сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации. На реализацию проекта «Реконструкция инженерных сетей центральной исторической части Улан-Удэ» выделено 4,4 млрд рублей из федерального бюджета. Общая протяженность строительства и реконструкции сетей водоснабжения составит почти 8 км, сетей канализации – свыше 7 км.
Администрация Советского района и Комитет по транспорту разработали схемы движения общественного транспорта на время реконструкции центра города.
– С подрядной организацией, ГИБДД согласованы установка дорожных знаков, ограждений. Транспортное движение будет обеспечено по одной полосе. Полного перекрытия не будет, – сказал первый заместитель руководителя администрации Советского района Евгений Алексеев.
Ремонт сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения будут проводиться на улицах Смолина, Фрунзе, Балтахинова, Шмидта, Куйбышева, Борсоева, Каландаришвили, Свободы, Свердлова, Банзарова, Набережной, на проспекте Победы рядом с Колледжем искусств имени П.И. Чайковского, ул. Ф. Энгельса.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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