Культура 06.05.2024 в 16:08

15 мая Бурятский оперный театр покажет балет «Жизель»

Главные партии исполнят Евгения Цыренова, Лия Балданова, Михаил Овчаров
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Текст: Служба информации "Номер один"
15 мая Бурятский оперный театр покажет балет «Жизель»

15 мая, в 18.30, на сцене Бурятского оперного театра  состоится показ романтического балета французского композитора Адольфа Адана «Жизель» (возрастное ограничение 12+). 

Балет «Жизель» постоянно находится в репертуаре театра с 1955 года. 

В основу сюжета легла легенда о мстительных виллисах – душах девушек, умерших до свадьбы. Крестьянская девушка Жизель погибает, будучи не в силах пережить обман своего возлюбленного графа Альберта, скрывшего от нее свой титул и предстоящий брак с Батильдой. Став одной из виллис, Жизель силой своей чистой любви спасает от неминуемой гибели Альберта, пришедшего ночью на ее могилу.

15 мая на сцену выйдут ведущие солисты театра. В образе Жизели предстанет заслуженная артистка Бурятии Евгения Цыренова. Её Альбертом выступит заслуженный артист Бурятии Михаил Овчаров. Партию предводительницу виллис Мирты исполнит Саки Токусима. На сцену также выйдут народные артистки Бурятии Лия Балданова (Мойна), Елена Хишиктуева (Зюльма), заслуженные артисты Бурятии Вячеслав Намжилон (Ганс), Маргариты Эрдыниева (Вставное па-де-де), солист Эльдар Ванданов (Вставное па-де-де).

Спектакль будет идти под сопровождение симфонического оркестра под управлением маэстро Владимира Рылова. 

Возрастное ограничение 12+


Фото: Номер один

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с 1 по 7 мая

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