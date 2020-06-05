Роспотребнадзор об открытии фитнес-центров: «Нужно повременить»

В ведомстве считают ошибкой открывать все сразу





В Роспотребнадзоре Бурятии прокомментировали звучащие в соцсетях просьбы об открытии фитнец-центров. По мнению ведомства, ограничения нужно снимать поэтапно, иначе это может вызвать всплеск заболеваемости, с которым будет сложно справиться.