Роспотребнадзор об открытии фитнес-центров: «Нужно повременить»

В ведомстве считают ошибкой открывать все сразу
В Роспотребнадзоре Бурятии прокомментировали звучащие в соцсетях просьбы об открытии фитнец-центров. По мнению ведомства, ограничения нужно снимать поэтапно, иначе это может вызвать всплеск заболеваемости, с которым будет сложно справиться.
- Мы не можем открыть сразу все. Нужно немножко подождать. Если не будет ухудшения ситуации, ограничительные меры будут постепенно ослабевать. С открытием фитнес-центров нужно повременить, - сказал представитель Роспотребнадзора Бурятии.
При этом в ведомстве пока затруднились оценить, как отразилось уже принятое смягчение ограничений на уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией.
- Об этом говорить пока рано. Результаты будут не раньше, чем через две недели. Будем наблюдать. Пока темпы прироста у нас держаться примерно на одном уровне, - отметили в Роспотребнадзоре.
Напомним, на днях в Улан-Удэ начали открываться торговые центры, с 10 июня смогут возобновить работу предприятия общепита, имеющие отдельный наружный вход.
Фото: pixabay.com
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