Жители Бурятии теряют деньги и имущество из-за «электрокатаклизмов»

У целого СНТ вышли из строя дорогостоящие электроприборы, а ущерб людям никто не возместил



Состояние электросетей и оборудования в Бурятии перманентно плачевное. Из-за этого страдают люди. Постоянные отключения для частного сектора уже стали привычны. Но иногда происходят и более серьезные вещи. Например, жители СНТ рассказали «Номер один», как у целого населенного пункта вышли из строя дорогостоящие электроприборы. Как водится, ответственность за это никто не понес и ущерб не возместил.



Удар по людям



В 2018 году в СНТ «Строитель», расположенном в Октябрьском районе, разыгралось бедствие – большой скачок напряжения. Из-за электрокатаклизма у жителей вышло из строя много бытовой техники.



После ЧП началась долгая эпопея с попытками найти виновных и взыскать с них материальный ущерб. Как легко догадаться, потери гражданам так и не возместили.



- Мы живем в «Строителе» пять лет. Круглогодично. Заехали летом, а осенью начались проблемы, - вспомнила о начале эпопеи местная жительница.



Но такого никто не ожидал. В сентябре 2018 года бытовая техника сгорела у половины СНТ.



- У меня дома взорвался блок от телевизора и ноутбука. Полдвенадцатого дня это было, я хорошо помню. В воскресенье. Сгорели микроволновка, стиральная машина, музыкальный центр, роутер, зарядка от телефона... Холодильник успели выдернуть, и он выдержал. Хотя старый. Но, как оказалось, хорошо сделан. А люди до сих пор жалуются на свои холодильники, - продолжает она.



«Докажите, что техника ваша»



В какие только инстанции не жаловались наша собеседница и ее соседи по СНТ (обращения были и коллективные). У нее есть целая папка с разными ответами чиновников. Их концентрированная суть очень негативна - никто не помог народу возместить потери.



Совещание по «Строителю» прошло даже в Минтрансе республики, курирующем электроотрасль. Сказали, что понижающий трансформатор и опоры находятся в собственности «Улан-Удэ Энерго», а провода - собственность ООО «Энергосеть» - переданы в аренду «Предприятию технического обслуживания и ремонта» («ПТОиР»). Чиновники констатировали, что сети очень изношены, и рекомендовали «Читаэнергосбыту» восстановить жителям испорченную бытовую технику. Мэрия города направила туда же, к читинцам.



Читинская компания написала жителям, что сети в СНТ ей не принадлежат, а в сетях «Улан-Удэ Энерго» факт ненадлежащего качества электроэнергии не установлен.



Наша собеседница подала иск сразу к нескольким фирмам. В 2019 году прошел суд. Толку тоже не вышло.



- На суде меня спросили, а разве электросчетчик не «вырубило»? Вот именно, что нет, счетчики не сработали. И у всех так было. Все в СНТ тогда удивлялись, почему ни у кого ничего не «выщелкнуло». Дымом воняло, люди стали просто из розеток все выдергивать. Напряжение было очень высокое, хотя обычно оно низкое - чайник долго закипал, микроволновка нормально не работала. Но в тот момент оно подскочило. Народ тогда испугался, выбежал на улицу. Считаю, что это вина энергетиков. Кстати, мне на одном из заседаний суда вообще заявили, а вы докажите, что сгоревшая техника принадлежит вам. А чеки на что-то есть, на что-то нет, так как на свадьбу дарили. Это теперь я все храню и копии делаю, - говорит улан-удэнка.



Судья сказал пострадавшей сделать экспертизу сгоревшей техники за собственный счет.



- У нас не было денег. На этом все закончилось. После этого мы защиту поставили - реле. Боялись, опять чего не случилось бы, - грустно вспоминает жительница садоводства.



Пожалуй, единственное, что принесло какой-то результат, это жалобы граждан в Ростехнадзор и МЖИ города Улан-Удэ. Первое ведомство сделало выездную проверку. Сетевую компанию «ПТОиР» обязали устранить нарушения и кое-кого привлекли к административной ответственности.



А МЖИ провела по «Строителю» две документарных проверки. Через несколько недель после ЧП инспекция сказала, что факта скачков напряжения у «Улан-Удэ Энерго» не установлено, у «Читаэнергосбыта» нарушений тоже нет. А в 2019 году выявила, что «уровень напряжения составляет 180 кВт» и он не соответствует ГОСТу… «Читаэнергосбыту» выдали предписание «возобновить качественное предоставление коммунальной услуги по электроснабжению» и т. д.



Гора сгоревшей техники и ответов чиновников родила мышку. Восстановление сгоревшей бытовой техники жители СНТ «Строитель» провели за свой счет.



Власть ушла в изоляцию



По словам Бориса Хмелева, руководителя Республиканской службы по тарифам, с 2019 года сети «Улан-Удэ Энерго» переданы в семилетнюю аренду «МРСК Сибири».



- Когда «МРСК» зашла, на южной стороне столбы новые поставили, провода новые прокинули. На северной стороне до сих пор мучаются, напряжение низкое. Небольшой ветер - и свет отрубается, видимо, старые провода перехлестываются. У нас раньше тоже курица в духовке жарилась два часа и все равно внутри сырая. В целом ситуация очень напряженная, а ремонт затянулся, - говорят на южной стороне.



Будет ли модернизация завершена в 2020 году? В «МРСК Сибири» затруднились дать точный ответ. Потому что проблемных мест в Бурятии (в том числе в Улан-Удэ) очень много, и средств, чтобы все оперативно обновить, не хватает. «Бесполезно размазывать кусок масла по большой поверхности, - сравнили в компании. – Поэтому для ремонта выбираем наиболее проблемные места».



Впрочем, сетевая составляющая в тарифе на электричество довольно высока. То есть немалая часть денег, что люди несут в кассы, в итоге уходит именно «МРСК Сибири». Ежегодно энергетики рапортуют об инвестиционных программах и прочих воздушных замках. Но воз и ныне там. А СНТ «Строитель» это пример накопившихся за долгие годы проблем в отрасли.



Электрические сети в СНТ «Строитель» создавались в расчете на потребление электроэнергии в небольшом дачном поселке в 70-80-е годы прошлого века, и собственниками сетей были сами жители. С тех пор они не модернизировались. Существующие сети не рассчитаны на то количество жителей, которое проживает там, и современную бытовую технику. В прошлом году заменено 180 опор и четыре километра «голого» провода (на самонесущий изолированный провод). Теперь в СНТ более 700 участков обеспечено качественным электроснабжением. На реконструкцию затрачено 4,5 млн рублей. Но этого недостаточно. Нужны капитальная реконструкция и очень серьезные финансовые вливания, сетуют в «МРСК Сибири», намекая на недостаток средств.



Тем временем, как рассказали «Номер один» жители «Строителя», месяца полтора назад в СНТ произошло новое ЧП - горел трансформатор.



- Света не было больше суток. А если нет электричества - нет воды. Зимой при перебоях те, у кого отопление зависит от электричества, еще и в холоде сидели, так как печек у них нет, - пожаловались потерпевшие.



Что намерены делать власти и энергетики, чтобы переломить электроситуацию в Бурятии в положительную сторону? Будут ли как-то поддерживать модернизацию системы? Нам не известно ни одной идеи, которая витала бы на этот счет в бурятских «коридорах власти».



Электрическое молчание



Молчание властей Бурятии по поводу запущенного положения с электрическим хозяйством вызывает все больше вопросов. Унылость «электрической» ситуации чрезвычайно волнует жителей, но люди не чувствуют, что чиновники предлагают эффективные пути решения.



Определенные работы, разумеется, идут. Но население республики не видит, что в этой сфере происходит рывок вперед. Или хотя бы что республика плечом к плечу с заинтересованными сторонами готовит четкий план такого рывка. Всем давно ясно, что электрическое хозяйство пребывает на задворках внимания власть предержащих.



Вспомним, какое внимание уделяется развитию теплового хозяйства: перекладке теплосетей, ремонту котлоагрегатов и другого оборудования на котельных и ТЭЦ, созданию запасов угля, качеству отопления в зимний период, температуре горячего водоснабжения, оперативности ликвидации аварий и т. д. Про электрическое хозяйство так громко «не жужжат». Хотя в последнем на территории Бурятии, думаем, проблем если не больше, то и не сильно меньше, чем в первом.



Республике нужна не «молчанка», а широкая дискуссия по поводу решения электропроблем. Но пока наличествует не дискуссия, а толпы негодующих граждан, отчаявшихся от своего бессилия.



К слову, ущерб от сгоревшей техники семьи нашей собеседницы составил около 50 тыс. рублей (в деньгах тех лет). Для какого-нибудь бурятского министра или топ-менеджера энергетической компании - сущая мелочь, часть месячной зарплаты. Но для не очень богатых людей это огромный материальный удар. Жаль, что высокие чины не желают понять, насколько электропроблемы «электризуют» народ, и без того живущий на сухом пайке в условиях непрекращающихся кризисов.



Петр Санжиев, «Номер один».

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