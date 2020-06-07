В Улан-Удэ благоустроят парк Железнодорожников

На следующий год запланирована реконструкция фонтана
В этом году парк Железнодорожников ждет тотальное благоустройство. Так, здесь планируют заменить ограждение, обустроить пешеходные дорожки, оборудовать детскую площадку, установить сцену, новое торшерное освещение, камеры видеонаблюдения, сделать систему летнего полива, ливневую канализацию, а также его озеленить. На 2021-2022 годы запланирована реконструкция фонтана.
"Решение о благоустройстве парка было принято администрацией города, Горсоветом совместно с ОАО «РЖД» по многочисленным обращениям жителей микрорайона Шишковка", - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Благоустройство за счет собственных средств будет проводить ОАО «РЖД», в собственности которого находится этот парк. Напомним, сейчас Парк железнодорожников являет собой жалкое зрелище – многие деревья в нем засохли, территория заросла полынью, игровые зоны также не в лучшем виде. В начале сентября 2019 года в мэрии города сообщили, что РЖД передаст свой парк в аренду столице Бурятии на пять лет.
Фото: «Номер один»
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