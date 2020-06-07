Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Сегодня в рубрике - Сужение. Кто должен уступить?



Сужение на ул. Борсоева

Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.Автомобили, следуя в два ряда в попутном направлении вынуждены между собой поделить оставшуюся полосу. В основном для данной ситуации наши водители применяют один из двух пунктов Правил дорожного движения.п.8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.8.9. В случаях, когда траектория движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа. И данный пункт Правил до установки дорожного знака «Движение направо» перед путепроводом «работал», а после установки на въезде уже действует п.8.5 Перед поворотом направо водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее правое положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении.Движение по изгибу дороги с точки зрения Правил дорожного движения является прямым. Все изменения направления осуществляются относительно направления дороги. Вместо знака 4.1.2. «Движение направо» на этом участке дороги просто необходим знак «Сужение дороги».Фото: Саян Будаев, "Номер один"