Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева
Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.
Сегодня в рубрике - Сужение. Кто должен уступить?
Сужение на ул. БорсоеваАвтомобили, следуя в два ряда в попутном направлении вынуждены между собой поделить оставшуюся полосу. В основном для данной ситуации наши водители применяют один из двух пунктов Правил дорожного движения.
Кто-то считает это перестроением:
п.8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
Другие применяют п.8.9 ПДД:
8.9. В случаях, когда траектория движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа. И данный пункт Правил до установки дорожного знака «Движение направо» перед путепроводом «работал», а после установки на въезде уже действует п.8.5 Перед поворотом направо водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее правое положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении.
Проще говоря в данном случае уступает тот, у кого помеха справа. То есть автомобили, которые следуют по второй полосе, имеют преимущество!
Движение по изгибу дороги с точки зрения Правил дорожного движения является прямым. Все изменения направления осуществляются относительно направления дороги. Вместо знака 4.1.2. «Движение направо» на этом участке дороги просто необходим знак «Сужение дороги».
Фото: Саян Будаев, "Номер один"
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