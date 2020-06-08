В Бурятии отменили обязательное тестирование на коронавирус для работников общепита

«Это шаг навстречу бизнесу», отметил уполномоченный по правам предпринимателей





Сегодня в Бурятии на оперативном штабе принято решение об отмене обязательного тестирования на коронавирус для работников общепита. При этом сохраняется требование проходить регулярный обязательный медицинский осмотр и анкетирование по самочувствию и возможным небезопасным контактам. В ближайшее время соответствующие изменения будут внесены в указ главы Бурятии, сообщил уполномоченный по правам предпринимателей Чингис Матхеев.

«Подчеркну, что это не повод расслабляться или снизить бдительность. Скорее это шаг навстречу бизнесу, ведь этот вопрос был одним из самых насущных. Те, кто уже успел пройти тест – большие молодцы, ведь это наша общая безопасность. Поэтому при возможности прохождения теста, конечно, проходите. Это как раз тот случай, когда лучше перестраховаться», отметил бизнес-омбудсмен.По словам Чингиса Матхеева, открытие торговых центров со 2 июня и общепита с 10 июня произошло раньше выполнения необходимых показателей по рекомендациям Роспотребнадзора.«Это волевое решение главы Бурятии, которое вызвано полным пониманием того положения, в котором находятся предприниматели», подчеркнул уполномоченный.Как сообщил Чингис Матхеев, в последние дни коэффициент распространения инфекции в Бурятии повышается, что свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.«Поэтому самое главное сейчас – это максимально ответственно подойти к возобновлению деятельности и соблюдать все необходимые правила и рекомендации. В последней версии рекомендаций нет ограничения по количеству человек за столом, но помимо расстояния между посадочными местами, обязательно должна соблюдаться социальная дистанция между посетителями. Не устаю повторять, что есть примеры открывшихся регионов, которые вследствие резкого ухудшения эпидемиологической обстановки приняли решение об откате назад и закрытии множества сфер. Только ответственное соблюдение всех правил является залогом возвращения всех нас к нормальной жизни», - сообщил бизнес-омбудсмен.Фото: «Номер один»