В Забайкалье число летальных случаев от COVID-19 выросло до 31

Наблюдается значительное увеличение числа заболевших коронавирусом пенсионеров



В Забайкалье число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 1704 (плюс 70 человек за сутки). Количество выздоровевших и выписанных из медучреждений по данным на 9 июня - 942 человека (плюс 74 человека за сутки), сообщает официальный портал края.



«Среди заболевших 297 - дети. Наблюдается значительное увеличение числа заболевших пенсионеров», - отметила руководитель краевого Роспотребнадзора Светлана Лапа.



В регионе от коронавирусной инфекции зафиксированы еще два летальных случая. Скончались мужчина 70 лет и женщина 83 лет. У обоих был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжелые сопутствующие заболевания. Общее число летальных случаев от коронавирусной инфекции в Забайкалье - 31.



В Чите и районах края действуют 1018 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Больных сегодня принимают восемь моностационаров. В забайкальской столице загруженность коечного фонда достигает 95%, в связи с этим министерство здравоохранения региона планирует развертывание резервных коек в Чите.



«Районные моностационары загружены в меньшей степени, чаще заражаются жители Читы и Читинского района, именно здесь наблюдается наибольший прирост положительных случаев COVID-19. Загруженность коечного фонда в краевом центре достигает 90-95%. В связи с этим министерство здравоохранения планирует задействовать резервные койки в трех медицинских организациях – на базе краевого госпиталя для ветеранов войн, подразделения станции скорой медицинской помощи и курорта «Дарасун». Подготовительные работы уже ведутся», - рассказала глава ведомства Анна Шангина.



Она пояснила, что резервный коечный фонд составит около 600 коек. Также в Чите в районе Каштака развернут полевой военный госпиталь Восточного военного округа, где могут получать медицинскую помощь до ста человек с диагнозом COVID-19. Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он переброшен из Кяхты.



Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края

