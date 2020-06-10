В Бурятии разводили осетров в свинских условиях и нелегально

Это выявила проверка заводов «Главрыбвода» после массовой гибели почти 400 осетров



Многочисленные нарушения природоохранного законодательства в деятельности Байкальского филиала «Главрыбвода» при воспроизводстве байкальского осетра выявлены Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой, которая провела проверку по факту массовой гибели байкальского осетра, сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Напомним, в марте нынешнего года в Бурятии в Гусиноозерском осетровом рыбоводном хозяйстве погибло 384 осетра общей массой 192 килограмма.



Прокурорская проверка прошла в Гусиноозерском осетровом рыбоводном хозяйстве, на Селенгинском экспериментальном рыбоводном заводе и Большереченском рыбоводном заводе.

Выявлено, что работа с осетрами в Селенгинском и Большереченском заводах была организована незаконно – без разрешения на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания краснокнижных осетров.



Река Итанца не предоставлялась предприятиям для ведения аквакультуры, условия использования водного объекта не соблюдались. Дезбарьер на Селенгинском заводе не работал, дезковрики для обуви заправлялись средством, не являющимся дезинфицирующим. Дезбарьер на территории Большереченского завода на момент проверки вообще не был заполнен дезраствором. В Гусиноозерском хозяйстве дезбарьер отсутствовал и рыбоводный инвентарь не обрабатывался специальным веществом, корма для рыб хранились неправильно.



Устранения данных нарушений прокурор потребовал в представлении, внесенном начальнику Байкальского филиала «Главрыбвода». По результатам рассмотрения представления шесть должностных лиц, в том числе три директора рыбоводных заводов, привлечены к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, во исполнение акта прокурорского реагирования получено разрешение на пользование рекой, организована работа по оборудованию заводов надлежащими дезбарьерами, ремонту помещения для хранения кормов и получению разрешительных документов на содержание байкальского осетра и др.



Также по инициативе прокурора руководители заводов привлечены к административной ответственности по статье 10.6 КоАП «нарушение ветеринарно-санитарных правил» в виде штрафа в размере 3000 рублей, а директор Гусиноозерского хозяйства привлечен к административной ответственности и за нарушение требований технических регламентов в виде штрафа на сумму 10 000 рублей.



Фото: baikalproc.ru Многочисленные нарушения природоохранного законодательства в деятельности Байкальского филиала «Главрыбвода» при воспроизводстве байкальского осетра выявлены Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой, которая провела проверку по факту массовой гибели байкальского осетра, сообщили в пресс-службе надзорного органа.Напомним, в марте нынешнего года в Бурятии в Гусиноозерском осетровом рыбоводном хозяйстве погибло 384 осетра общей массой 192 килограмма. «Номер один» подробно рассказывал об этом инциденте Прокурорская проверка прошла в Гусиноозерском осетровом рыбоводном хозяйстве, на Селенгинском экспериментальном рыбоводном заводе и Большереченском рыбоводном заводе.Выявлено, что работа с осетрами в Селенгинском и Большереченском заводах была организована незаконно – без разрешения на содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания краснокнижных осетров.Река Итанца не предоставлялась предприятиям для ведения аквакультуры, условия использования водного объекта не соблюдались. Дезбарьер на Селенгинском заводе не работал, дезковрики для обуви заправлялись средством, не являющимся дезинфицирующим. Дезбарьер на территории Большереченского завода на момент проверки вообще не был заполнен дезраствором. В Гусиноозерском хозяйстве дезбарьер отсутствовал и рыбоводный инвентарь не обрабатывался специальным веществом, корма для рыб хранились неправильно.Устранения данных нарушений прокурор потребовал в представлении, внесенном начальнику Байкальского филиала «Главрыбвода». По результатам рассмотрения представления шесть должностных лиц, в том числе три директора рыбоводных заводов, привлечены к дисциплинарной ответственности.Кроме того, во исполнение акта прокурорского реагирования получено разрешение на пользование рекой, организована работа по оборудованию заводов надлежащими дезбарьерами, ремонту помещения для хранения кормов и получению разрешительных документов на содержание байкальского осетра и др.Также по инициативе прокурора руководители заводов привлечены к административной ответственности по статье 10.6 КоАП «нарушение ветеринарно-санитарных правил» в виде штрафа в размере 3000 рублей, а директор Гусиноозерского хозяйства привлечен к административной ответственности и за нарушение требований технических регламентов в виде штрафа на сумму 10 000 рублей.Фото: baikalproc.ru