Агрессивный житель Бурятии расправился с двумя мужчинами

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 10 октября 2023 года обвиняемый после употребления спиртного напитков приехал в село Гурульба в гости к подруге. Там в зимовье он повстречал бывшего сожителя и брата женщины и на фоне алкогольного опьянения затеял с ними ссору. В её ходе злоумышленник кулаками и деревянной палкой нанес удары по голове одного мужчины, а затем кулаками и металлическими кусачками – по голове второго. От полученных травм брат хозяйки дома через два дня скончался в больнице. Бывший сожитель женщины остался жив, но получил травмы, вызвавшие длительное расстройство здоровья.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com