Ученые выяснили точное время постройки древнетувинской крепости Пор-Бажын

Историки предполагают, что это была вовсе не крепость, а манихейский монастырь

Годичные кольца древних деревьев и радиоизотопный анализ помогли ученым вычислить точный возраст крепости Пор-Бажын, которую построили посреди озера Тере-Холь на юге Тувы. Ее сооружение началось в 777 году нашей эры, пишет пресс-служба МГУ им. М.В. Ломоносова со ссылкой на статью в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает ТАСС «Наше исследование – наверное, первый в мире пример использования радиоуглеродной диагностики астрофизических событий средневековья для точного датирования археологических памятников. Поскольку сейчас обнаружено еще одно событие, произошедшее в 994 году, можно быть уверенными, что этот метод датировки будет все шире применяться», – рассказал один из авторов работы, профессор МГУ и Института географии РАН Андрей Панин.Развалины крепости Пор-Бажын, которую древние уйгуры построили посередине озера Тере-Холь, открыл этнограф Дмитрий Клеменц в конце XIX века. Они представляют собой следы укрепления прямоугольной формы с четкой планировкой, в центре которого находилось обособленное здание, а по краям стен находилось множество небольших построек.Ученые многие годы спорили о происхождении и назначении этого сооружения. Первые серьезные раскопки на территории крепости советские ученые провели в середине прошлого столетия. Их руководитель, профессор Севьян Вайнштейн, доказал, что крепость была построена во время третьего Уйгурского каганата в VIII веке. Однако точно датировать время сооружения памятника по данным раскопок не удалось. Опираясь на косвенные данные, Вайнштейн предположил, что она была сооружена в 750 году нашей эры.В дальнейшем раскопки на территории Пор-Бажына, как отмечает Панин, возобновились в 2004-2008 годах по инициативе Сергея Шойгу. Во время этих раскопок Панин и его коллеги обнаружили в глинобитном основании крепости очень хорошо сохранившиеся стволы лиственниц. Благодаря этому ученые смогли датировать постройку укрепления с точностью в десять лет.«Точность единичных радиоуглеродных дат обычно составляет около 50–100 лет, что для средневековой археологии слишком грубо. Но если продатировать последовательные группы древесных колец, то путем статистической обработки можно получить время гибели дерева с точностью до десятилетия. Мы это сделали и уже в 2009 году показали, что крепость была построена не в 750 году, а на 20-30 лет позже», – отметил Панин.В своей новой работе Панин и его коллеги с помощью тех же самых годичных колец вычислили дату постройки Пор-Бажына с точностью в год. Кроме того, ученые подтвердили одну из теорий о том, почему эту крепость забросили фактически сразу после ее сооружения.Точную дату постройки этой крепости смогли определить благодаря недавним открытиям, которые связаны с совершенно другими историческими феноменами – мощнейшими древними вспышками на Солнце. Их следы сохраняются в годичных кольцах деревьев в виде отложений углерода-14 – радиоактивного изотопа, который образуется в атмосфере под действием космических частиц.За последние годы физики открыли сразу несколько примеров подобных событий и их следов. К примеру, в 2012 году шведские геологи и японские физики нашли следы мощной вспышки на Солнце 774 года нашей эры, изучая изотопный состав годичных колец древних японских кедров. Позже ученые нашли следы аналогичных событий, случившихся в 660 году до н.э. и 994 году н.э., а также нашли подтверждения того, что они существовали, в средневековых хрониках.Руководствуясь подобными соображениями, Панин и его коллеги связались с коллегами из Нидерландов, которые специализируются на проведении подобных замеров. Они вместе проанализировали доли углерода-14 в годичных кольцах лиственницы из Пор-Бажына, и подтвердили, что в них, как и в стволах древних японских кедров, есть аналогичный всплеск, так называемое «событие Мияке».«Мы отправили в Гронинген три наших спила, и в одном из них в третьем кольце от коры было обнаружено то самое «событие Мияке»! А изучение самого молодого кольца на клеточном уровне позволило дендрохронологам из Гронингена определить, что дерево было срублено летом. Так был установлен не только год, но и сезон начала строительства – лето 777 года», – продолжил Панин.Подобные даты, по словам профессора, хорошо соответствует его теории о том, что крепость построил правитель Уйгурского каганата Идигянь, при котором это государство было обращено в манихейство. В 779 году уйгурская знать подняла восстание против его правления, что закончилось смертью Идигяня и отказом знати от манихейства. По всей видимости, Пор-Бажын был манихейским монастырем, а не военной крепостью, что объясняет то, почему он был заброшен сразу после свержения кагана, подытожили ученые.- религиозное учение, основано в 3 веке Мани, (216—274/276 гг), уроженца Вавилонии, первоначально принадлежавшего к иудео-христианской секте элхасаитов. Он проповедовал свое учение в Иране, Индии, на Кавказе. Был заключен в тюрьму по приказу иранского царя Бахрама и, возможно, казнен. Уже при жизни Мани его учение начало широко распространяться, и позднее манихейская проповедь охватила огромную территорию от западной части Римской империи до Китая. Почти повсеместно манихейство подвергалось преследованиям, и лишь в Центральной Азии в 763—840 годах стало государственной религией уйгурского каганата. В основе манихейства - дуалистическое учение о борьбе добра и зла, света и тьмы как изначальных и равноправных принципов бытия. Распространилось в первом тысячелетии н. э. от Китая до Испании, подвергаясь гонениям со стороны зороастризма, римского язычества, христианства, ислама и др., в 8 веке - господствующая религия в Уйгурском царстве. Оказало влияние на средневековые дуалистические ереси.Фото: tuvaonline.ru