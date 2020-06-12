Жители Бурятии перешли на дешевую еду

От голода еще никто не умер, но голодают уже многие





Утверждение министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой, что с голоду никто не умирает, поскольку в магазинах много еды, а господдержка оказывается якобы всем, вызвало на уровне федерального центра дискуссию относительно реальной ситуации в регионе. «Номер один» попытался разобраться, действительно ли картина настолько оптимистична и голода у нас нет?

С тех пор как в конце марта 2020 года в Бурятии ввели «нерабочие дни», стало стремительно расти число семей, испытывающих нехватку денег на еду. Еще до кризиса, в марте того же года, общефедеральное исследование НТЦ «Перспектива» показало, что почти две трети россиян не имеют накоплений и в случае потери работы окажутся на пороге голода.По данным Бурятстата, уровень безработицы в регионе в марте 2020 года достиг 9,9%, однако это данные только за месяц, когда еще не начались массовые сокращения в связи с запретами властей на работу в антивирусный период. За два месяца безработица явно приобрела массовый характер, что приводит людей к ситуации нехватки денег на еду.Сергей Ляхов, председатель совета отцов одной из школ города, занялся благотворительностью с началом жестких антивирусных блокировок, когда люди лишились работы и средств к существованию. Группа неравнодушных горожан находят спонсоров и обеспечивают сегодня продуктовыми наборами тех, кто попал в безвыходное положение.- Особенно тяжело пришлось женщинам, воспитывающим в одиночку ребенка или нескольких детей, - рассказывает он. - Они или потеряли работу в связи с запретом деятельности либо вынуждены сами прекратить трудиться, поскольку не с кем оставить детей - ведь ни школы, ни детсады не работают.По словам Сергея Ляхова, материальное положение многих семей ужасное, поскольку зачастую те живут только на пенсии своих родителей или мизерные детские пособия, а также сухие школьные пайки. Особенно в тяжелой ситуации оказались дети, живущие в семьях, где один родитель или оба пьют.- В некоторых домах, что называется, хоть шаром покати, просто страшно на это смотреть, - признается общественник.Алкоголизация идет полным ходом. Ведь во время так называемых «нерабочих дней» часть улан-удэнцев стала быстро скатываться вниз по социальной лестнице. И дело даже не в прекращении поступления денег или его резком сокращении, а в сломе модели поведения людей. Которая во многом была связана с востребованностью человека, его реализацией в том числе как работника. Вынужденное же многомесячное и во многом искусственное безделье выдержать может не каждый. Там же, где царят алкоголизм и безнадега, рукой подать и до голода. Впрочем, до крайностей дело пока доходит редко. Так считает даже депутат Хурала Игорь Бобков, который в ходе беседы с министром экономики Кочетовой раскрутил «голодную» тему на федеральном уровне.- Как такового голода мы в республике не наблюдаем, поскольку в этом случае речь идет об истощенных людях, о дистрофии, - говорит депутат. - Скорее всего, можем сказать о нехватке продовольствия и недоедании.По его словам, в районах республики проблема с питанием не столь остра, поскольку сельским жителям помогают огороды и свой скот. В городах и рабочих поселках ситуация сложнее. Поскольку не у всех есть дачи и возможность выращивать ту же картошку и другие овощи для себя.Врачи и диетологи согласны с тем, что жители Бурятии стали вынужденно экономить на еде.- В случае ухудшения экономического положения люди могут позволить себе только самую дешевую еду низкого качества, речь идет о простых углеводах, сахарах и жирах, в основном пальмовом масле, - говорит специалист по здоровому питанию Туяна Будадареева. - Поскольку калорийность этой пищи довольно высока, то встречаться будет не столько дистрофия, сколько набор лишнего веса, что само по себе может вызывать снижение иммунного статуса и рост заболеваемости.Медики убеждены, что употребление несбалансированной и скудной еды, бедной витаминами, аминокислотами и минералами, но зато богатой химическими добавками, является своего рода структурным голоданием. И может отразиться на здоровье населения республики уже в скором времени.К тому же с ухудшением экономического положения людей может прекратиться доступ не только к дешевой и вредной еде, но и вообще к продовольствию. Чтобы массовый голод не охватил людей, необходимо вернуться к вопросу введения в Бурятии системы продовольственных сертификатов для малоимущих.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»