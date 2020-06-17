Воздух Улан-Удэ очистят газом

Депутаты Народного Хурала обратятся к российскому президенту с просьбой ускорить газификацию региона



На ближайшую сессию регионального парламента выносится рассмотрение вопроса об обращении к президенту России и другим ветвям власти, в котором депутаты предлагают ускорить газификацию региона, а также установить льготный тариф на электроэнергию для стимулирования жителей частного сектора к переходу на электроотопление. По замыслу народных избранников, это позволит значительно снизить количество выбросов в атмосферу, прежде всего, в Улан-Удэ.



Нечем дышать



В Народном Хурале тема высокой загрязненности атмосферы Улан-Удэ в зимний период с 2019 года неоднократно обсуждалась с целью выработки решений для снижения загазованности воздуха. По инициативе депутатов парламентского комитета по экономической политике создана межведомственная рабочая группа по улучшению состояния атмосферного воздуха. На прошлой неделе народные избранники заслушали отчет членов правительства на предмет того, по каким направлениям будут двигаться власти с целью улучшения экологии. При этом в Народном Хурала убеждены: федеральный центр должен помочь региону.



- Мы у себя в республике в связи со сложившейся ситуацией без поддержки федерального центра не сможем переломить ситуацию, поскольку необходима газификация и установление специального тарифа для перехода на электроотопление, - сообщил председательствующий на совещании зампред Комитета по экономической политике Народного Хурала Егор Олзоев. По его словам, «проблема касается не только Улан-Удэ. В федеральную программу «Чистый воздух» вошло 12 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы продуктами сжигания топлива».



- При этом мы живем в Сибири, являющейся кладовой всей страны, в том числе газа и нефти, а также самой дешевой в стране электроэнергии, вырабатываемой на наших гидроэлектростанциях, - отметил депутат Егор Олзоев. - Однако, к сожалению, природными богатствами республика воспользоваться не может, например, используя для отопления экологически чистый газ или электроэнергию. Они недоступны и дороги.



Как было заявлено на совещании, если в 2017 году в Улан-Удэ превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) по бензпирену было в 7,6 раза, то во второй декаде января 2020 года норма превышена в 57,2 раза. Это вызывает ежегодный рост заболеваемости легких у жителей Улан-Удэ.



Дави на газ



Депутаты заслушали зампредседателя правительства Бурятии Евгения Луковникова, рассказавшего о планах перевода загрязняющих Улан-Удэ угольных ТЭЦ на газ.



- Проблема газификации угольных станций стоит остро, однако сегодняшние собственники ТГК-14, по моим сведениям, рассматривают лишь частичную газификацию ТЭЦ-1, - сообщил он. - В частности, вариант перевода части котлового оборудования (работающего сегодня на мазуте) на газ. Это не потребует больших вложений.



Однако масштабные преобразования в локальной монополии возможны, по словам Луковникова, лишь когда в ТГК-14 «утрясется» вопрос с собственностью (контрольный пакет акций ТГК-14 выставлен на продажу).



В связи с этим депутат Народного Хурала Виктор Малышенко предложил правительству не ждать у моря погоды, а уже сейчас получить контроль над собственностью энергетического монополиста.



В свою очередь, депутат Игорь Марковец заострил внимание на ужасающей ситуации с выбросами котельной Улан-Удэнского авиазавода. По его словам, «в эту зиму дым от производственной трубы завода застилал все небо города». Изрядно коптит и котельная Загорска, которую, по словам парламентария, «давно пора закрывать».



Однако вице-премьер отметил: перевести Загорск и авиазавод на одну газовую котельную не получится.



- Строительство котельной на 90 МВт обойдется в миллиард, к тому же там необходима еще более мощная объединенная газовая котельная, - отметил он. - Поэтому на первом этапе авиазавод начнет газификацию своей производственной котельной.



Аналогичная проблема возникла и в поселке Стеклозавод. Депутат Намсарай Намсараев поинтересовался: когда ликвидируют местную котельную как экологически небезопасную? Чиновник в ответ заверил: к новому отопительному сезону стеклозаводскую котельную и несколько соседних ведомственных «коптилок» закроют, а нагрузку переведут на ТЭЦ-1.



Далее вице-премьер Луковников долго рассуждал о газификации севера Бурятии сжиженным природным газом (СПГ) из Ковыктинского месторождения. Обещая, что к «23-му году севера мы закроем». Также было обещано газифицировать котельную Закаменска. Чиновник предложил не обращаться к Путину, а решить вопрос «в рабочем порядке».



Нужна конкретика



Однако депутатов не устроили обходные маневры: газ в первую очередь нужен окутанному смогом Улан-Удэ.



- У нас газификация республики ковыктинским газом вошла в программу развития почти 20 лет назад, а воз и ныне там, - подверг критике чиновника депутат Игорь Бобков. - И нынешняя «газовая баллада» ни к чему не приведет. Поэтому Народному Хуралу нужно обращаться напрямую к главе государства, чтобы к нам протянули трубу, иначе будем еще два десятка лет рассуждать о поэтапной газификации.



Также депутаты заслушали руководителя РСТ Бориса Хмелева, по словам которого, для введения в республике спецтарифа для владельцев электрокотлов необходимо решение федерального центра.



Подытоживая выступления участников совещания, председательствующий Егор Олзоев предложил внести коррективы в обращение к Владимиру Путину и вынести на обсуждение на очередной сессии Народного Хурала, с чем согласились участники совещания. Теперь жители Бурятии будут ждать окончательного решения.



Дмитрий Родионов, «Номер один».



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