В Бурятии разработан экспресс-тест на антитела к коронавирусу

Серийное производство экспресс-тестов в Улан-Удэ будет запущено в конце 2020 - начале 2021 года



Резидент фонда «Сколково», компания из Бурятии разработала и зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на антитела к новому коронавирусу, с помощью которого результат можно получить за 10-15 минут. Об этом сообщили



«Компания, зарегистрированная в Бурятии, ООО «Рапид Био», являющаяся резидентом «Сколково», разработала и провела клинические испытания, и 17 июня 2020 года зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на антитела к коронавирусу. Уникальность этого научного подхода к тестированию - в скорости получения результата за 10-15 минут с эффективностью около 95%», - сообщили в министерстве.



В августе - сентябре 2020 года изготовление тестов будет налажено на производственной площадке «Сколково», параллельно в Бурятии начнется подготовка кадров для изготовления продукции, потребуется 15 обученных специалистов. Серийное производство экспресс-тестов в Улан-Удэ будет запущено в конце 2020 - начале 2021 года. «Стоимость одного теста составит около 600 рублей. При этом стоимость других аналогов, представленных на российском рынке, находится в диапазоне 1,5-3 тысячи рублей», - отметили в минпромторге Бурятии.



Для реализации этого проекта компанией «Рапид Био» получен грант фонда «Сколково», также оказана поддержка региональным Фондом развития промышленности Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru Резидент фонда «Сколково», компания из Бурятии разработала и зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на антитела к новому коронавирусу, с помощью которого результат можно получить за 10-15 минут. Об этом сообщили ТАСС в министерстве промышленности и торговли Бурятии.«Компания, зарегистрированная в Бурятии, ООО «Рапид Био», являющаяся резидентом «Сколково», разработала и провела клинические испытания, и 17 июня 2020 года зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на антитела к коронавирусу. Уникальность этого научного подхода к тестированию - в скорости получения результата за 10-15 минут с эффективностью около 95%», - сообщили в министерстве.В августе - сентябре 2020 года изготовление тестов будет налажено на производственной площадке «Сколково», параллельно в Бурятии начнется подготовка кадров для изготовления продукции, потребуется 15 обученных специалистов. Серийное производство экспресс-тестов в Улан-Удэ будет запущено в конце 2020 - начале 2021 года. «Стоимость одного теста составит около 600 рублей. При этом стоимость других аналогов, представленных на российском рынке, находится в диапазоне 1,5-3 тысячи рублей», - отметили в минпромторге Бурятии.Для реализации этого проекта компанией «Рапид Био» получен грант фонда «Сколково», также оказана поддержка региональным Фондом развития промышленности Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru