Игорь Шутенков: Сквер будет сделан достойно, с уважением

Впереди сложные этапы - ремонт мемориальных стен и самого памятника «Черный тюльпан»

В Улан-Удэ идет реконструкция сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Эта общественная территория стала победителем голосования среди горожан в прошлом году. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идут на работы на объекте. На месте в ходе оперативного совещания обсуждались вопросы благоустройства общественной территории.«В этом году все конкурсные процедуры провели заранее. Перед исполнителями была поставлена задача о том, чтобы с начала лета войти в работы. И вот с 25 мая подрядчик ООО «Стройсервис» приступил к работе. На сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» выделено 40 миллионов рублей. В ходе конкурсных процедур была небольшая экономия – 200 тысяч рублей. Она тоже будет направлена сюда на улучшение внешнего облика сквера», – подчеркнул мэр.Сейчас подрядчики после демонтажа ограждения и тротуарной плитки укладывают новую плитку, бордюры и приступили к реконструкции мемориала. Сейчас выполнено 28% работ.«Впереди самые сложные этапы. Это ремонт мемориальных стен и самого памятника «Черный тюльпан». Памятник мы покрасим, отреставрируем. Вокруг него уложим гранит, тротуарную плитку», – подчеркнула Галина Шарахаева, директор подрядной организации ООО «Стройсервис».Вопросу обновления мемориала с фотографиями павших солдат мэр уделил особое внимание.«Здесь будут обновлены все фотографии наших соотечественников – солдат, погибших в войнах. Будет сделана подсветка, место, куда люди могли бы возложить цветы к памятнику, и защита от дождя. Это будет сделано достойно, с уважением. Мы объединяем сквер «Ровесникам, ушедшим в бой», и то место, где установлен памятник Алдару Цыденжапову, в результате сквер будет расширен», – отметил Игорь Шутенков.Дизайн-проект сквера согласован с общественными организациями «Российский союз ветеранов Афганистана», «Боевое братство», с администрацией Октябрьского района, Комитетом по архитектуре и градостроительству, учтены требования по доступности для маломобильных групп населения, проведены общественные обсуждения.«Мы рады, что территория расширяется и что появится небольшая детская игровая площадка Она с патриотическим направлением: самолетики, машинки грузовые. Рады ремонту сквера. В позапрошлом году мы проводили концерт с участием наших боевых братьев и площадь была маленькая. Сегодня она расширяется. Меняются фотографии наших погибших. Увеличивается количество фотографий, не вошедших в данный список. Это участники боевых действий, которые так и не вернулись. Родственники знают и помнят их. Им будет куда приходить», – сообщил руководитель «Боевого братства» Жамбал Жанаев.Кроме того, сейчас решается вопрос об ограждения сквера. Игорь Шутенков дал поручение провести блиц-опрос среди горожан о его необходимости. Голосование идет до 19 июня включительно на официальном сайте Администрации Улан-Удэ во вкладке «Активный горожанин». Улан-удэнцы могут выразить свою точку зрения, выбрав ниже один из вариантов: ограждение сквера высотой 1 м, ограждение высотой 2 м, без ограждения.Работы по благоустройству сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» планируют закончить до конца августа.Напомним, национальный проект «Жилье и городская среда» разработан и утвержден во исполнение «майского» указа президента России Владимира Путина. Нацпроект будет действовать до 2024 года. В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды г. Улан-Удэ на 2018-2022 г.» в рамках этого нацпроекта выделено более 140 миллионов рублей. Помимо сквера «Ровесникам, ушедшим в бой», средства направят на ремонт более 56 улан-удэнских дворов, сообщили в пресс-службе городской администрации.Фото: ulan-ude-info.ru