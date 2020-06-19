«Командирский уже пошел!»

В Бурятии размыло насыпной грунт промышленной площадки «Бурятзолото»

Видео с места событий, появившееся в сети, наглядно показывает, как это все происходило. Добыча золота не просто тяжелый труд. Он еще сопряжен и с риском. Конечно, золото дорого стоит. А сейчас еще и дорожает из-за политической, экономической, коронавирусной нестабильности в мире. Не случайно, Россия в последнее время наращивает свой золотой запас.









