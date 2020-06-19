«Командирский уже пошел!»

В Бурятии размыло насыпной грунт промышленной площадки «Бурятзолото»
Стихия, разыгравшаяся три дня назад в Муйском районе, наделала немало бед, размыв мост и дорогу к поселку Иракинда. Как оказалось, она же доставила хлопоты и сотрудникам компании «Бурятзолото» (Nordgold), изрядно повредив промплощадку рудника «Ирокинда».
«Из-за проливных дождей в ручьях увеличился объем воды. А 16 июня на участке штольни 90 увеличившимся потоком ручья размыло насыпной грунт промышленной площадки. Руководством участка были приняты предупредительные меры по обеспечению безопасности сотрудников и сохранности оборудования. Но все же три временных производственных вагончика унесло потоком. Никто из сотрудников рудника «Ирокинда» не пострадал», - сообщили в пресс-службе компании.
Видео с места событий, появившееся в сети, наглядно показывает, как это все происходило. Добыча золота не просто тяжелый труд. Он еще сопряжен и с риском. Конечно, золото дорого стоит. А сейчас еще и дорожает из-за политической, экономической, коронавирусной нестабильности в мире. Не случайно, Россия в последнее время наращивает свой золотой запас.
Фото и видео: социальные сети
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