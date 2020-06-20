В Бурятии больше всех в ДФО любят снимать родной край на видео

Жители республики активны в видеофестивале мобильного контента «Красиво. ДВ»



Первый дальневосточный видеофестиваль мобильного контента «Красиво. ДВ» за первые три дня собрал 50 заявок. Рассказать об уникальности своего региона и подать заявки можно до 10 июля, чтобы получить мастер-классы от признанных спикеров в сфере медиа или приз из общего призового фонда в 1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Особенностью фестиваля является дистанционный отбор участников и народное интернет-голосование на всех этапах проведения. Выбрать лучшие работы смогут сами жители регионов.



«На этапе приема заявок мы не разделяем между собой работы, снятые любителями и профессионалами. Наша задача – найти самородки, людей со всего Дальнего Востока, которые уже что-то снимают как минимум на уровне хобби. Мы хотим дать им возможность себя проявить, – рассказал директор фестиваля Алексей Коропский. – Что же касается этапа голосования, то тут выбирать будут люди, посетители портала «ТвойДВ». На сегодняшний день по количеству заявок лидируют Бурятия и Камчатский край.



Фестиваль дает возможность не только заявить о себе на широкую аудиторию, но и побороться за призы, в том числе денежные. Кроме того, для финалистов пройдет серия мастер-классов. В планах организаторов – показы на площадке одного из крупнейших онлайн-кинотеатров.



Общий призовой фонд в миллион рублей будет распределен между победителями. Авторы лучших работ в пяти номинациях получат по 100 тысяч рублей, обладатель специального приза жюри – 200 тысяч рублей, зрительского «гран-при» – 300 тысяч рублей.



К участию принимаются как привычные горизонтальные видео, так и вертикальные. Можно отправить одну или несколько работ в каждую из номинаций, но не более пяти за все время проведения Фестиваля. Каждая работа будет рассматриваться как отдельная заявка.



Голосование пройдёт в июле и августе в каждом из 11 регионов по пяти номинациям – «Природа.ДВ», «Люди.ДВ», «Звуки.ДВ», «Сила.ДВ», «Уникально.ДВ». Все подробности, условия, требования для участников размещены в специальном разделе портала tvoidv.ru



Фото: egov-buryatia.ru



