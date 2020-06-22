22.06.2020
Электрички вернулись на Транссиб между Бурятией и Иркутской областью

Электрички вернулись на Транссиб между Бурятией и Иркутской областью

С 24 июня ВСЖД вновь запускает пригородные поезда сообщением Слюдянка-1 – Выдрино

Восточно-Сибирская железная дорога частично восстанавливает движение  отмененных пригородных поездов по сокращенным ранее маршрутам. Изменения вступят в силу с 24 июня 2020 года, сообщила пресс-служба магистрали.

Так, по понедельникам, средам, пятницам согласно ранее действующего расписания назначается следование пригородных поездов:

№ 6602 сообщением «Слюдянка-1 – Выдрино». Отправление со ст. Слюдянка-1 в 05:54, прибытие на ст. Выдрино в 07:29.

№ 6601 сообщением «Выдрино - Слюдянка-1». Отправление со ст. Выдрино в 07:48, прибытие на ст. Слюдянка-1 в 09:24.

№ 6606 сообщением «Слюдянка-1 – Выдрино». Отправление со ст. Слюдянка-1 в 14:35, прибытие на ст. Выдрино в 16:12.

№ 6605 сообщением «Выдрино – Слюдянка-1». Отправление со ст. Выдрино в 16:29, прибытие на ст. Слюдянка-1 в 18:05.

Напомним, 27 апреля 2020 года часть электричек была отменена из-за резкого снижения спроса в условиях самоизоляции.

Фото: ВСЖД

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