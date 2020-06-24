В Бурятии появится региональный центр восточных единоборств

А рядом с ним планируется строительство большого стадиона с беговыми дорожками и футбольным полем

Строительство в Улан-Удэ центра восточных единоборств по президентской «дальневосточной» субсидии утверждено на заседании комиссии по развитию Дальнего Востока, которую проводил зампредседателя правительства России Юрий Трутнев, сообщил сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов.«Уже вчера объявлены торги на поиск подрядчика строительства, проектно-сметная документация готова и в этом году начнется строительство, а к декабрю оно должно быть завершено», - сказал он, посетив участок под строительство, отведенный в 100-х кварталах Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики.Необходимость строительства этого спортивного объекта связана с отсутствием в столице республики специализированного спортивного сооружения для занятий разными видами спортивных единоборств. Между тем, основную долю спортивных медалей с крупнейших соревнований приносят республике спортсмены, занимающиеся спортивными единоборствами. Будущий центр позволит объединить в одном месте многие виды спортивных единоборств и станет постоянной площадкой для проведения международных, российских и республиканских соревнований.«Мы получим центр восточных единоборств общей площадью 9000 квадратных метров, там будет предусмотрено несколько спортивных залов под борьбу, бокс, восточные единоборства. Также здесь будет зал для проведения соревнований по гимнастике, игровым видам спорта», - рассказал глава Бурятии.Региональный центр единоборств будет предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных, учебно-тренировочных занятий и соревнований местного и межрегионального уровня по дзюдо, самбо, вольной и греко-римской борьбе, боксу, по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу, фитнесу, аэробике и бодибилдингу. На первом и втором этаже центра единоборств расположатся четыре спортивных зала с трибунами, тренерские помещения, раздевалки с душевыми и санузлами, а также блок медицинских помещений и др.Алексей Цыденов также сообщил, что в следующем году рядом с региональным центром единоборств планируется строительство и большого стадиона с беговыми легкоатлетическими дорожками и футбольным полем с искусственным покрытием.Фото: egov-buryatia.ru